Алессандро Сафіна (Alessandro Safina): біографія, особисте життя і всі новини про артиста

Алессандро Сафіна (Alessandro Safina) — видатний італійський ліричний тенор з унікальним стилем. Артист виконує як класику, так і пісні в сучасній обробці, будучи творцем такого жанру виконання як «поп-опера». Цікаві факти з життя, а також біографію артиста читайте в нашому матеріалі.

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Алессандро Сафіна народився в італійському місті Сієна в творчій родині. З дитинства артисту прищеплювали любов до музики і розвивали природний талант. У віці 17 років вступив до консерваторії Луїджі Керубіні у Флоренції, пройшовши великий конкурс. Неймовірно талановитий і артистичний Сафіна до 26 років не тільки об’їздив всю Європу з концертами, але і отримав престижну нагороду на Міжнародному вокальному конкурсі.

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В середині 90-х співак вирішує спробувати щось нове і вміло комбінує різні жанри, об’єднуючи оперу з популярною музикою. Алессандро є творцем такого напрямку як «поп-опера». Так, у 2000 році виходить легендарний хіт «Luna», який протримався на перших рядках хіт-парадів протягом 14 тижнів. Сингл має нищівний успіх і робить співака відомим в Європі, Азії та США.

На хвилі успіху Алессандро Сафіна вирушає у світове турне, навіть виступивши перед Королевою Єлизаветою II. Його дебютний альбом «INSIEME TE» стає платиновим і був випущений в 38 країнах загальним тиражем понад мільйон примірників. Досягнувши успіху на естраді, Сафіна знявся в кіно, зігравши самого себе в культовому серіалі «Клон» і бере участь в записі саундтрека.

У Алессандро Сафіна є син П’єтро від шлюбу з італійською танцовщіцeй і актрисою Лоренца Маріо. Але співак вважає за краще не поширюватися про особисте життя.

Кумир артиста – Енріко Карузо. Але крім класичний музики, співак цікавиться поп- і рок-музикою. Серед музичних уподобань Алессандро – U2, Genesis, Depeche Mode і The Clash.

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У 2019 Алессандро Сафіна стає суддею грандіозного Проет «Х-фактор» на телеканалі СТБ. Поєднання голосу, природного таланту та цілеспрямованості допоможуть виконавцю знайти справжні таланти!

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