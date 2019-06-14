Гурт KAZKA випустив яскравий сингл з нового альбому NIRVANA — «Пісня сміливих дівчат». Подробиці в матеріалі.

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Слухайте нову пісню гурту KAZKA «Пісня сміливих дівчат» просто зараз!

Український гурт KAZKA, який став справжньою сенсацією, випустив яскравий сингл з нового альбому NIRVANA, реліз якого запланований на вересень 2019 року — «Пісня сміливих дівчат». За словами артистів, ця пісня — жіночий маніфест, ода GIRL POWER, заклик до всіх дівчат планети: знайте собі ціну і нікому ніколи не дозволяйте себе ображати.

Текст пісні

Як закохана ноги стерла —

Все веде не туди.

Як ходила у ван найт стенди —

Все веде не туди.

Милий взявся вести у танго,

Та веде не туди.

Так буває: твій вірний ангел

Заведе не туди.

Діставай все те,

Що я в собі люблю —

Плаття електрик блю.

Падай, а я ловлю.

Та залиш мені все те,

Що я люблю в тобі —

Магію теплих обійм,

Правду сильнішу за біль.

Не треба так.

Зраду поцілунок вибачить.

Не треба так.

Та коханню слів не вистачить.

Не треба так.

Мила покохала іншого.

Не треба так.

Ми, дівчата, варті більшого!

Як шукала для квітки пару,

І жила без води.

Як кричала в піснях «Girl power!»

Все веде не туди.

Помста рідна сестра бумерангу —

Прилетить не туди.

Так буває: твій вірний ангел

Заведе не туди.

Всі дівчата варті більшого!

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