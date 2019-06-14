Группа KAZKA выпустила яркий сингл из нового альбома NIRVANA — «Пісня сміливих дівчат». Подробности в материале.

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Слушайте новую песню группы KAZKA «Пісня сміливих дівчат» прямо сейчас!

Украинская сенсация, группа KAZKA, выпустила яркий сингл из нового альбома NIRVANA, релиз которого запланирован на сентябрь 2019 года — «Пісня сміливих дівчат». По словам артистов, эта песня — женский манифест, ода GIRL POWER, призыв ко всем девушкам планеты: знайте себе цену и никому никогда не позволяйте себя обижать.

Текст песни

Як закохана ноги стерла —

Все веде не туди.

Як ходила у ван найт стенди —

Все веде не туди.

Милий взявся вести у танго,

Та веде не туди.

Так буває: твій вірний ангел

Заведе не туди.

Діставай все те,

Що я в собі люблю —

Плаття електрик блю.

Падай, а я ловлю.

Та залиш мені все те,

Що я люблю в тобі —

Магію теплих обійм,

Правду сильнішу за біль.

Не треба так.

Зраду поцілунок вибачить.

Не треба так.

Та коханню слів не вистачить.

Не треба так.

Мила покохала іншого.

Не треба так.

Ми, дівчата, варті більшого!

Як шукала для квітки пару,

І жила без води.

Як кричала в піснях «Girl power!»

Все веде не туди.

Помста рідна сестра бумерангу —

Прилетить не туди.

Так буває: твій вірний ангел

Заведе не туди.

Всі дівчата варті більшого!

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