Аніта Луценко знову стала ведучою найвагомішого проєкту країни «Зважені та щасливі»-9. Українська спортсменка, професійний тренер і експерт здорового способу життя стала улюбленицею всіх глядачів. Які ще досягнення є у біографії Аніти Луценко – читайте у матеріалі.

Аніта Луценко народилася 11 березня 1984 року у Києві. Сім’я дівчини ніяк не пов’язана зі спортивною кар’єрою, адже батько адвокат, а мама – інженер-конструктор і дизайнер. Однак батьки вирішили віддати 4-річну Аніту на гімнастику у школу Дерюгіних. Заняття спортом не були простим хобі, а переросли у справжню професійну діяльність Аніти.

З 10 років спортсменка почала активно брати участі у різних українських та європейських чемпіонатах. Як результат, Аніта стала майстром спорту з аеробіки та срібною чемпіонкою Європи.

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Це спонукало дівчину отримати спортивну освіту. Аніта закінчила Національний університет фізичного виховання і спорту України за спеціальністю «Олімпійський і професійний спорт». Паралельно з навчанням студентка почала працювати за фахом. Аніта була тренером зі степ-аеробіки на стадіоні «Спартак», а також особистим тренером у спортклубі. Після отримання ступеня бакалавра спортсменка рухалася далі. Аніта закінчила магістратуру за фахом «Теорія і методика організації спортивних подій».

Також дівчина тривалий час брала участь у шоу-балеті Костянтина Томільченка, адже танці були невід’ємною частиною дитинства. Крім спорту, майбутня зірка відвідувала танцювальні гуртки у колективі «Візінова».

У 2011 році Аніта Луценко стає тренером вже не тільки у рамках спортивних заходів, а найвідомішим гуру зі схуднення на всю країну. Участь у проекті «Зважені та щасливі» допомагає спортсменці стати впізнаваною на всю Україну. П’ять сезонів поспіль тренерка успішно допомагає учасникам худнути і досягати бажаних результатів.

А вже пізніше, Аніта стає ведучою цього ж шоу. Після невеликої перерви успішна телеведуча, тренер та інструктор повертається у роль ведучої нового сезону проєкту «Зважені та щасливі»-9.

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Особисте життя воліє залишати у секреті. Однак у червні 2016 року Аніта народила дівчинку, яку назвала Мією.

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