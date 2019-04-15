Телеканал СТБ розпочав зйомки дев’ятого сезону найвагомішого шоу країни «Зважені та щасливі». Цей сезон обіцяє стати дуже гарячим. В проект на місце ведучої повертається Аніта Луценко. Тренерами шоу стали Марина Боржемська та Іраклі Макацарія. Вони будуть допомагати худнути самотнім учасникам, які впевнені, що зайва вага – це єдине, що заважає їм влаштувати особисте життя.

«Ні для кого не секрет, що Аніта одна з найкращих ведучих в історії проекту, у якої сильний бекграунд відносин зі «Зваженими». У неї є характер, стержень, харизма, досвід, зовнішність та посил. У неї є все, щоб мотивувати учасників на досягнення», — коментує повернення Аніти креативний продюсер шоу Євген Тунік.

Сьогодні учасники пройдуть перший конкурс, після якого будуть розділені на дві команди. За першу візьметься досвідчений тренер та переможниця декількох сезонів шоу Марина Боржемська, а за другу, відповідно, гарячий холостяк, кінопродюсер та спортсмен з ідеальною фігурою Іраклі Макацарія.

«Ми кастингували багатьох тренерів-чоловіків. Та в один момент зупинились на людині, яка ідеально підходить під концепцію цього сезону. Іраклі не просто всім відомий «Холостяк» СТБ, кінопродюсер та привабливий чоловік. Він як ніхто інший асоціюється зі спортом. Він займається ним професійно; своє ідеальне тіло він створив сам. На телебаченні в Грузії веде постійні рубрики, які стосуються здорового способу життя, та читає мотиваційні лекції. Іраклі стане для наших учасників не тільки сильним тренером, а й гарним порадником в плані сприйняття себе та створення стосунків, якщо у них виникне такий запит», — коментує вибір нового тренера Євген Тунік.

«Для другої кандидатури ми передивились багатьох жінок, пов’язаних зі спортом. Але зупинись на тій, з якою співпрацюємо вже три роки – Марина Боржемська. За час роботи в проекті вона декілька разів перемогла сильних чоловіків-тренерів. Марина потребує нового суперника, яким стане Іраклі», — додає Євген Тунік

Це ще не всі зміни в проекті. У новому сезоні харчуванням учасників знову буде займатись дієтолог Світлана Фус.

«Ми дуже вдячні Мирославі Ульяніній за співпрацю. Минулий сезон став одним із найекспериментальніших та найважливіших в історії нашого проекту. Ми підняли іншу сторону проблем з вагою, яка турбує дуже багатьох українок – критично низька вага. Мирослава об’єднала в собі дві унікальні функції: ведуча та консультант з харчування. А також і сама була учасницею шоу, долаючи особисту проблему з вагою. З цією задачею вона впоралася на відмінно. Але сьогодні в її житті та в житті проекту наступає новий етап, який потребує змін та нових викликів. Ми запросили Світлану Фус знову попрацювати з нами, оскільки краще за неї для наших учасників спеціаліста не знайдеш», — коментує Євген.

Також у дев’ятому сезоні «Зважених та щасливих» з’явиться психолог, який буде допомагати учасникам не тільки за кадром. Ним стала відомий психотерапевт та експерт проектів СТБ Анна Кушнерук, яка в попередніх сезонах вже допомагала учасникам справлятися з внутрішніми проблемами та комплексами.

Прем’єра дев’ятого сезону найвагомішого шоу країни «Зважені та щасливі» відбудеться на телеканалі СТБ восени 2019.

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ