Анита Луценко вновь стала ведущей самого весомого проекта страны «Зважені та щасливі»-9. Украинская спортсменка, профессиональный тренер и эксперт здорового образа жизни стала любимицей всех зрителей. Какие еще достижения имеются в биографии Аниты Луценко – читайте в материале.

Анита Луценко родилась 11 марта 1984 года в Киеве. Семья девушки никак не связана со спортивной карьерой, ведь отец адвокат, а мама – инженер-конструктор и дизайнер. Однако родители решили отдать 4-летнюю Аниту на гимнастику в школу Дерюгиных. Занятия спортом не были простым хобби, а переросли в настоящую профессиональную деятельность Аниты.

С 10 лет спортсменка начала активно принимать участие в различных украинских и европейских чемпионатах. Как результат, Анита стала мастером спорта по аэробике и серебряной чемпионкой Европы.

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Это сподвигло девушку получить спортивное образование. Анита окончила Национальный университет физического воспитания и спорта Украины по специальности «Олимпийский и профессиональный спорт». Параллельно с учёбой студентка начала работать по специальности. Анита была тренером по степ-аэробике на стадионе «Спартак», а также личным тренером в спортклубе. После получения степени бакалавра спортсменка двигалась дальше. Анита окончила магистратуру по специальности «Теория и методика организации спортивных событий».

Также девушка долгое время участвовала в шоу-балете Константина Томильченко, ведь танцы были неотъемлемой частью детства. Помимо спорта, будущая звезда посещала танцевальные кружки в коллективе «Визинова».

В 2011 году Анита Луценко становится тренером уже не только в рамках спортивных мероприятий, а самым известным гуру по похудению на всю страну. Участие в проекте «Зважені та щасливі» помогает спортсменке стать узнаваемой на всю Украину. Пять сезонов подряд тренер успешно помогает участникам худеть и достигать желаемых результатов.

А уже позже Анита становится ведущей этого же шоу. Спустя некоторое время успешная телеведущая, тренер и инструктор возвращается в роль ведущей нового сезона проекта «Зважені та щасливі»-9.

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Личную жизнь предпочитает оставлять в секрете. Однако в июне 2016 года Анита родила девочку, которую назвала Мией.

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