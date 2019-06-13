Иракли Макацария стал новым тренером самого весомого проекта страны «Зважені та щасливі»-9. Завидный холостяк и успешный продюсер покорил украинского зрителя своей харизмой и обаянием. Больше о новом тренере Иракли Макацария, его жизни и карьере читайте в материале.

Иракли Макацария родился 24 марта 1985 года. Рос в грузинском городе Батуми. Отец мужчины моряк, а мама учитель. Также у мужчины есть старшая сестра. Среднюю школу окончил в США, а высшее образование получил в Тбилиси в Кавказской школе бизнеса по специальности «Маркетинг».

Свои знания мужчина успешно применил в таких сферах деятельности, как: строительный и банковский бизнес, фешн-индустрия, рекламный бизнес (международное рекламное агентство JWT Metro). Однако Иракли понял, что желает связать свою жизнь с миром кино.

В 2013 году основал продакшн-компанию Maq Entertainment, которая стала первой компанией, начавшей сотрудничество с Болливудом. Именно эта компания открыла грузинский рынок для съемок кино и рекламы.

Больше по теме: Зважені та щасливі: в 9 сезоне изменились ведущая и тренеры

Свою популярность в Украине мужчина обрел сразу после участия в самом романтическом реалити страны «Холостяк». Иракли стал главным героем, который заполучил любовь всех украинских девушек. Однако известно, что сердце экс-холостяка до сих пор свободно.

Иракли – успешный бизнесмен, который совмещает развитие собственного дела с участием в различных украинских шоу. В 2019 году мужчине предложили занять почетное место тренера в самом весомом проекте страны «Зважені та щасливі»-9. И несмотря на то, что Иракли не профессиональный тренер, доверие к мужчине велико.

Бизнесмен активно занимается спортом, следит за образом жизни и физической подготовкой. Ежедневные тренировки – и, как результат, красивый торс и мышечная масса. Поэтому Иракли Макацария точно сможет смотивировать участников нового сезона проекта «Зважені та щасливі»-9 достичь поставленной цели.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ