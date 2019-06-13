Іраклі Макацарія став новим тренером найвагомішого проекту країни «Зважені та щасливі»-9. Завидний холостяк і успішний продюсер підкорив українського глядача своєю харизмою і привабливістю. Більше про нового тренера Іраклі Макацарія, його життя і кар’єру читайте у матеріалі.

Іраклі Макацарія народився 24 березня 1985 року. Ріс у грузинському місті Батумі. Батько чоловіка моряк, а мама вчителька. Також у чоловіка є старша сестра. Середню школу закінчив у США, а вищу освіту здобув у Тбілісі в Кавказькій школі бізнесу за спеціальністю «Маркетинг».

Свої знання чоловік успішно застосував у таких сферах діяльності, як: будівельний і банківський бізнес, фешн-індустрія, рекламний бізнес (міжнародне рекламне агентство JWT Metro). Однак Іраклі зрозумів, що бажає пов’язати своє життя зі світом кіно.

У 2013 році заснував продакшн-компанію Maq Entertainment, яка стала першою компанією, що почала співпрацю з Боллівудом. Саме ця компанія відкрила грузинський ринок для зйомок кіно і реклами.

Більше на тему: Зважені та щасливі: у 9 сезоні змінилися ведуча та тренери

Свою популярність в Україні чоловік здобув відразу після участі у найромантичнішому реаліті країни «Холостяк». Іраклі став головним героєм, який завоював любов усіх українських дівчат. Однак відомо, що серце ексхолостяка досі вільне.

Іраклі – успішний бізнесмен, який поєднує розвиток власної справи з участю у різних українських шоу. У 2019 чоловікові запропонували зайняти почесне місце тренера у найвагомішому проекті країни «Зважені та щасливі»-9. І незважаючи на те, що Іраклі не професійний тренер, довіра до чоловіка велика.

Бізнесмен активно займається спортом, стежить за способом життя і фізичною підготовкою. Щоденні тренування – і, як результат, гарний торс і м’язова маса. Тому Іраклі Макацарія точно зможе змотивувати учасників нового сезону проекту «Зважені та щасливі»-9 досягти поставленої мети.

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ