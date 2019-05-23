Ситком «Джованні» розповість нам сьогодні, чи зможуть ужитися дві господині в одному будинку. А Сергій все мріє знайти спільну мову з сином, якому зараз байдуже до цього. Що ще станеться у 7 і 8 серіях? Читайте в матеріалі.

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Дві господині в одній квартирі — до біди! Особливо, якщо одній із них потрібно скласти важливий звіт, а у другої – вітер в голові і важлива фотосесія для соціальних мереж. Хоча Анна і Світлана не ділять коханого чоловіка, але будинок поділити їм складно. Жінкам буде проблематично знайти спільну мову, але спостерігати за цим дуже весело!

Сергія не перестає турбувати питання його спілкування із сином. Зараз Андрій не бажає зближуватися, а лише марить поїздкою до Італії. Можливо, Сергій знайде підхід до єдиного сина?

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Video: «Джованні»: що чекає на глядачів у 7 і 8 серіях класичного ситкому (Анонс) Ситком Джованні - 1 сезон. 7 серія та 8 серія Джованні вийдуть в ефір 23 травня 2019. Про що серії ситкому Джованні, читайте в анонсі

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