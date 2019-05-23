Ситком «Джованни» расскажет нам сегодня, смогут ли ужиться две хозяйки в одном доме. Тем временем Сергей мечтает о том, чтобы найти общий язык с сыном, которому пока нет дела до отца. Что еще произойдет в 7 и 8 сериях? Читайте в материале.

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Две хозяйки в одной квартире — значит, быть беде! Особенно если одной из них нужно составить важный отчет, а у второй – ветер в голове и важная фотосессия для социальных сетей. Хотя Анна и Светлана не делят одного любимого мужчину, но дом поделить им сложно. Женщинам будет проблематично найти общий язык, но наблюдать за этим очень весело!

Сергея не перестает беспокоить вопрос по поводу его отношений с сыном. Пока Андрею хочется не сближаться, а просто вернуться в Италию. Возможно, Сергей найдет точки соприкосновения с единственным сыном?

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Video: «Джованни»: что ждет зрителей в 7 и 8 сериях классического ситкома (Анонс) Ситком Джованні - 1 сезон. 7 серія та 8 серія Джованні вийдуть в ефір 23 травня 2019. Про що серії ситкому Джованні, читайте в анонсі

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