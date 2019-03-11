Гороскоп на 12 березня 2019 від екстрасенсів СТБ

Гороскоп на 12 березня 2019 року розповість, що трапиться у цей вівторок. А якщо вас цікавить прогноз на рік, читайте Східний гороскоп на 2019 рік від Каїна Крамера.

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Овен

Сьогодні у Овнів непередбачені витрати. Потрібно буде повернути борги.

Телець

День, коли ваші погляди і цінності можуть помінятися. Прислухайтеся до внутрішнього голосу.

Близнюки

У Близнюків може початися таємний роман. Або вам хтось обов’язково признається в почуттях.

Рак

Ні в якому разі не зв’язуйтеся в цей день з банками. Брати кредити остання справа.

Лев

У Левів зараз тимчасове зниження доходів. Або вашому майну можуть раптово завдати шкоди, будьте обережні.

Діва

Зосередьтесь сьогодні на сім’ї та дітях. Приділіть їм більше уваги і вони обов’язково порадують вас своїми успіхами.

Терези

Сьогодні варто зупинитися і видихнути. Постійний поспіх до добра не приведе.

Скорпіон

Якою б сильною особистістю ви не були, іноді потрібно вирішувати побути слабкою людиною. Інакше ніяка психіка не витримає.

Стрілець

Ви постійно відкладали важливі справи на завтра. Але завтра вже настало, може, пора зробити цей крок?

Козеріг

Козероги, будьте уважні, таємний шанувальник в цей день буде приділяти вам багато уваги, варто тільки озирнутися на всі боки.

Водолій

Розвивайте у себе таланти, до яких лежить душа. Якщо хочеться співати – співайте!

Риби

Сьогодні ви знайдете для себе цікаві курси і книги, цим і варто зайнятися.

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