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Любовний гороскоп на березень 2019 року: передбачення за знаками зодіаку

04.03.2019

Любовний гороскоп на березень 2019 року розповість, що для кожного з нас приготував амур. Що очікувати і якою буде ситуація в особистому житті у кожного знаку зодіаку  дізнайтеся у любовному гороскопі на березень 2019 року.

Любовний гороскоп на березень 2019 року: передбачення за знаками зодіаку

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Любовний гороскоп на березень 2019 Овни

Oven

Для Овнів перший місяць весни обіцяє бути не особливо романтичним. У першій половині місяця всі представники цього знака, особливо чоловіки, будуть охоплені роздумами, самоаналізом і визначенням особистих пріоритетів. Для Овнів буде дуже важливою моральна підтримка другої половинки у всіх ідеях і починаннях. До кінця березня Овни зможуть прийняти правильні рішення.

Любовний гороскоп на березень 2019 Тельці

Telec

Після любовних невдач і зимових холодів у стосунках Тельцям нарешті пощастить. Усі сварки, розставання і самотність залишаться у минулому, а березень принесе цікаві знайомства і, можливо, справжнє кохання. Тому не переживайте, менше думайте про підводні камені і просто дайте волю своїм почуттям. Не відштовхуйте нових знайомих, адже саме вони можуть стати для вас найдорожчими людьми.

Любовний гороскоп на березень 2019 Близнюки

Bliznec

На любовному фронті очікуються зміни. Якими вони будуть, залежить лише від ваших рішень. Ви відчуєте прилив впевненості та рішучості. Близнюкам вистачить сміливості вирішити усі питання, які їх хвилюють, і припинити свої душевні муки. Але будьте обережні, адже будь-яке рішення має дві сторони медалі. Не поспішайте і гарненько подумайте перед тим, як щось зробити. Купідон дав вам у березні повну свободу вибору, і варіанту повернути все назад у вас не буде.

Любовний гороскоп на березень 2019  Раки

Rac

Березень для Раків період спокою у житті та коханні. Будь-які запитання, образи, непорозуміння та інші проблеми у справах амурних будуть вирішуватися самі собою. Якщо ви не можете зрозуміти, що саме відчуваєте до людини, то не поспішайте з відповіддю. Відпустіть і довірте свої почуття волі випадку. Не чиніть опір змінам – пливіть за течією. Долі краще відомо, як все має відбуватися у вашому житті.

Любовний гороскоп на березень 2019  Леви

Lev

З першого березневого дня Леви заховають кігті і перетворяться на ніжних і лагідних кошенят. Пора самотності нарешті закінчиться. Будьте готові до шаленого потоку ніжних почуттів, який на вас незабаром звалиться. Не лякайтеся і не відкидайте раптове кохання. Купайтеся в увазі і відчуйте себе найчарівнішим та найпривабливішим березневим Левом.

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Любовний гороскоп на березень 2019 – Діви

Deva

Дівам пора заспокоїтися і подивитися довкола. Якщо серце Діви самотнє, то зараз саме час придивитися до своїх колег. Цілком ймовірно, що з людиною, яку бачите щодня, вас вже пов’язують романтичні пути. Для Дів, у яких вже є пара, головним правилом вдалих стосунків буде терпіння до коханої людини, адже помиляються всі. Зрозумійте, пробачте і підтримайте свою половинку і буде вам щастя.

Любовний гороскоп на березень 2019 Терези

Vesy

Терезам пора припинити все аналізувати і швидше приступити до рішучих дій. Це стосується як самотніх представників цього знака, так і тих, хто у стосунках. Є велика ймовірність, що у березні ви можете втратити все, що так довго будували на любовному фронті, саме через свої роздуми. Ваша половинка втомилася чекати якогось подвигу. Приділяйте більше уваги, робіть божевільні вчинки в ім’я кохання, і березень щедро обдарує вас у відповідь почуттями.

Любовний гороскоп на березень 2019 Скорпіони

ScorpionСкорпіонам варто частіше виходити з дому, щоб зустріти своє справжнє кохання. Представникам цього знака буде легко знайти спільну мову з протилежною статтю. Ваші м’якість, дипломатичність, ввічливість і привітність привертатимуть увагу. Якщо ж ви вже у стосунках, не зривайтеся через дрібниці на кохану людину: проявіть свою ніжність і розуміння.

Любовний гороскоп на березень 2019 Стрільці

Strelec

Самотнім Стрільцям терміново необхідно відправитися в парк, де свіже весняне повітря запаморочить голову від всюдисущої атмосфери романтики і кохання. Довіряйте своєму шостому чуттю. З його допомогою ви знайдете бажане у справах сердечних. Не шукайте каверзи і прихований сенс просто радійте новим знайомим і дорожіть стосунками, які вже маєте.

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Любовний гороскоп на березень 2019 Козероги

Kozerog

Для Козерогів березень принесе складні випробування. У стосунках будьте готові до несподіваних поворотів долі і неприємних новин від другої половинки. Якщо ви її цінуєте, то все пробачите і ваші стосунки стануть ще міцнішими. Для самотніх Козерогів зараз не найкращий час для пошуку другої половинки: будь-яке нове знайомство не вийде за рамки простої дружби.

Любовний гороскоп на березень 2019 Водолії

Vodoley

Водоліям варто задіяти всю свою чарівність, романтичність і увагу до другої половинки і протилежної статі у цілому. Секретна зброя всіх представників цього знака дотепність і ораторська майстерність. Не бійтеся лестити, говорити банальні романтичні слова, адже у вашому виконанні вони звучать щиро і потрапляють прямо у серце. Але не загравайтеся, адже межа між наполегливістю і нахабством дуже тонка.

Любовний гороскоп на березень 2019 – Риби

RibaДля Риб березень буде найстабільнішим і найспокійнішим місяцем. Вас не наздоженуть інтриги, печалі, сварки, загострення самотності. Ті, хто були поруч з вами, – не покинуть. Але чогось нового і різких змін не варто очікувати. Для самотніх Риб підтримкою і опорою в цьому місяці стануть сім’я і друзі. В цілому, представникам цього знака можна розслабитися і отримувати задоволення від життя. Залишайтеся собою і не хвилюйтеся через дрібниці.

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