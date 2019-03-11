Гороскоп на 12 марта 2019 года расскажет, что случится в этот вторник. А если вас интересует предсказание на год, читайте Восточный гороскоп на 2019 год от Каина Крамера.

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Овен

Сегодня у Овнов непредвиденные расходы. Нужно будет вернуть долги.

Телец

День, когда ваши взгляды и ценности могут поменяться. Прислушайтесь к внутреннему голосу.

Близнецы

У Близнецов может начаться тайный роман. Либо вам кто-то обязательно признается в чувствах.

Рак

Ни в коем случае не связывайтесь в этот день с банками. Брать кредиты самое последнее дело.

Лев

У Львов сейчас временное снижение доходов. Или вашему имуществу могут внезапно нанести вред, будьте аккуратны.

Дева

Сосредоточтесь сегодня на семье и детях. Уделите им больше внимания и они обязательно порадуют вас своими успехами.

Весы

Сегодня стоит остановится и выдохнуть. Постоянная спешка к добру не приведет.

Скорпион

Какой бы сильной личностью вы не были, иногда нужно разрешать себе побыть слабым человеком. Иначе никакая психика не выдержит.

Стрелец

Вы постоянно откладывали важные действия на завтра. Но завтра уже наступило, может, пора сделать этот шаг?

Козерог

Козероги, будьте внимательны, тайный поклонник в этот день будет уделять вам много внимания, стоит только оглядеться по сторонам.

Водолей

Проведите этот день со старым другом, его поддержка и понимание помогут вам приблизится к своей цели.

Рыбы

Прислушайтесь к своему внутреннему голосу. Если он кричит о чем-то, может нужно это сделать?

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