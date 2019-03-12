Гороскоп на 13 марта 2019 от экстрасенсов СТБ
Гороскоп на 13 марта 2019 года расскажет, какой будет ваша среда. А если вас интересует предсказание на год, читайте Восточный гороскоп на 2019 год от Каина Крамера.
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Овен
Друзья обязательно вам помогут сегодня. Главное – не стесняйтесь просить их о помощи, даже если это связано с финансами.
Телец
Вы ощутите себя как будто в новом образе, к которому теперь нужно привыкнуть. Вы уже не тот человек, который был раньше.
Близнецы
В личной жизни у вас серьезные повороты. Не бойтесь делиться тем, о чем давно молчите!
Рак
Сегодня у вас могут возникнуть проблемы, если вы возьмете чужое имущество. Даже если вам нужно ненадолго воспользоваться чем-то чужим из техники, лучше не надо.
Лев
Не берите сегодня кредиты и не влезайте в долги. Потом будет трудно вернуть эти деньги.
Дева
Устройте сегодня семейный праздник. Вам просто необходимо провести время всем вместе, особенно с детьми.
Весы
Если вам кажется, что вокруг вас творится хаос, присмотритесь, не вы ли его создали?
Скорпион
Поговорите с матерью. Сегодня она подскажет, как будет лучше, и стоит услышать ее слова.
Стрелец
Если душа требует праздника, так дайте же ей этого! И не важно, что сейчас только середина недели, слушайте себя и забейте на чужое мнение.
Козерог
Как насчет того, чтобы поговорить с руководителем? Именно сегодня он вас поймет и пойдет на компромисс.
Водолей
Стоит только захотеть, можно и звезды. Тем более в такой день. Время силы и достижений для Водолеев.
Рыбы
День принятия себя. Разрешите себе наконец-то быть настоящим и не думать постоянно о том, чего хочет от вас общество.
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