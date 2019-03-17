Гороскоп на 18 марта 2019 от экстрасенсов СТБ
Гороскоп на 18 марта 2019 года расскажет, что случится в понедельник. А если вас интересуют предсказания в личной жизни, то читайте Любовный гороскоп на 2019 год для всех знаков зодиака от Хаяла Алекперова.
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Овен
У вас сейчас отличные отношения с начальством. Все коллеги будут удивляться этому факту, но именно вы будете лидером в компании.
Телец
Тельцы могут попасть в конфликтную ситуацию или драку. Есть большая вероятность получить травму.
Близнецы
Сегодня к вам на работу может нагрянуть проверка. Приведите все отчеты и документы в порядок.
Рак
В работе у раков приятные перемены. Усложняйте себе задачу, это поможет выйти на новый уровень.
Лев
Сегодня звезды сулят Львам новую работу или хорошую премию.
Дева
Сегодня у вас ожидается встреча, звезды говорят, что она будет одновременно романтического и делового характера.
Весы
По работе могут отправить в командировку. Это принесет дополнительные бонусы и плюшки.
Скорпион
Ваше хобби уже вышло на высокий уровень. Покажите свои таланты миру, вы обязательно сорвете апплодисменты.
Стрелец
Обновите сегодня обстановку в доме и позовите гостей. Устроить небольшой праздник будет хорошей идеей.
Козерог
Козероги в этот день найдут новую работу или новый источник дохода. Высока вероятность, что вы удачно откроете свой бизнес.
Водолей
Займитесь сегодня банковскими вопросами. Хватит перекладывать их постоянно на потом.
Рыбы
В этот день приглашайте к себе друзей и проводите время вместе. Будет звонок от человека из прошлого.
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