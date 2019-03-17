Гороскоп на 18 марта 2019 года расскажет, что случится в понедельник. А если вас интересуют предсказания в личной жизни, то читайте Любовный гороскоп на 2019 год для всех знаков зодиака от Хаяла Алекперова.

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Овен

У вас сейчас отличные отношения с начальством. Все коллеги будут удивляться этому факту, но именно вы будете лидером в компании.

Телец

Тельцы могут попасть в конфликтную ситуацию или драку. Есть большая вероятность получить травму.

Близнецы

Сегодня к вам на работу может нагрянуть проверка. Приведите все отчеты и документы в порядок.

Рак

В работе у раков приятные перемены. Усложняйте себе задачу, это поможет выйти на новый уровень.

Лев

Сегодня звезды сулят Львам новую работу или хорошую премию.

Дева

Сегодня у вас ожидается встреча, звезды говорят, что она будет одновременно романтического и делового характера.

Весы

По работе могут отправить в командировку. Это принесет дополнительные бонусы и плюшки.

Скорпион

Ваше хобби уже вышло на высокий уровень. Покажите свои таланты миру, вы обязательно сорвете апплодисменты.

Стрелец

Обновите сегодня обстановку в доме и позовите гостей. Устроить небольшой праздник будет хорошей идеей.

Козерог

Козероги в этот день найдут новую работу или новый источник дохода. Высока вероятность, что вы удачно откроете свой бизнес.

Водолей

Займитесь сегодня банковскими вопросами. Хватит перекладывать их постоянно на потом.

Рыбы

В этот день приглашайте к себе друзей и проводите время вместе. Будет звонок от человека из прошлого.

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