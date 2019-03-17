Гороскоп на 18 березня 2019 від екстрасенсів СТБ
Гороскоп на 18 березня 2019 року розповість, що трапиться в понеділок. А якщо вас цікавлять передбачення в особистому житті, то читайте Любовний гороскоп на 2019 рік для всіх знаків зодіаку від Хаяла Алекперова.
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Овен
У вас зараз чудові стосунки з начальством. Всі колеги будуть дивуватися цьому факту, але саме ви будете лідером в компанії.
Телець
Тельці можуть потрапити в конфліктну ситуацію або бійку. Є велика ймовірність отримати травму.
Близнюки
Сьогодні до вас на роботу може нагрянути перевірка. Наведіть всі звіти і документи в порядок.
Рак
В роботі у Раків приємні зміни. Ускладнюйте собі задачу, це допоможе вийти на новий рівень.
Лев
Сьогодні зірки обіцяють Левам нову роботу або хорошу премію.
Діва
Сьогодні у вас очікується зустріч, зірки говорять, що вона буде одночасно романтичного і ділового характеру.
Терези
Стан вашого здоров’я зараз не найкращий. Не погіршуйте ситуацію, пролікуйтесь і все буде добре.
Скорпіон
Ваше хобі вже вийшло на високий рівень. Покажіть свої таланти світу, ви обов’язково зірвете оплески.
Стрілець
Оновіть сьогодні обстановку в домі і покличте гостей. Влаштувати невеличке свято буде хорошою ідеєю.
Козеріг
Козероги в цей день знайдуть нову роботу або нове джерело доходу. Є висока ймовірність, що ви вдало відкриєте свій бізнес.
Водолій
Займіться сьогодні банківськими питаннями. Досить перекладати їх постійно на потім.
Риби
У цей день запрошуйте до себе друзів і проводьте час разом. Буде дзвінок від людини з минулого.
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