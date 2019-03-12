Гороскоп на 13 березня 2019 року розповість, якою буде ваша середа. А якщо вас цікавить прогноз на рік, читайте Східний гороскоп на 2019 рік від Каїна Крамера.

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Овен

Друзі обов’язково вам допоможуть сьогодні. Головне – не соромтеся просити їх про допомогу, навіть якщо це пов’язано з фінансами.

Телець

Ви відчуєте себе наче в новому образі, до якого тепер потрібно звикнути. Ви вже не та людина, яка була раніше.

Близнюки

В особистому житті у вас серйозні повороти. Не бійтеся ділитися тим, про що давно мовчите!

Рак

Сьогодні у вас можуть виникнути проблеми, якщо ви візьмете чуже майно. Навіть якщо вам потрібно ненадовго скористатися чимось чужим з техніки, краще не треба.

Лев

Не беріть сьогодні кредити і не залазьте в борги. Потім буде важко повернути ці гроші.

Діва

Влаштуйте сьогодні сімейне свято. Вам просто необхідно провести час всім разом, особливо з дітьми.

Терези

Якщо вам здається, що навколо вас хаос, придивіться, чи не ви його створили?

Скорпіон

Поговоріть з матір’ю. Сьогодні вона підкаже, як буде краще, і варто почути її слова.

Стрілець

Якщо душа вимагає свята, то дайте їй цього! І не важливо, що зараз тільки середина тижня, слухайте себе і забийте на чужу думку.

Козеріг

Як щодо того, щоб поговорити з керівником? Саме сьогодні він вас зрозуміє і піде на компроміс.

Водолій

Варто тільки захотіти, можна і зірки. Тим паче в такий день. Час сили і досягнень для Водоліїв.

Риби

День прийняття себе. Дозвольте собі нарешті бути справжнім і не думати постійно про те, чого хоче від вас суспільство.

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