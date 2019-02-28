І ось вже на порозі весна. Два місяці року позаду, а попереду нас чекає квітуча весна і літо, саме час, щоб зайнятися втіленням своїх цілей в реальність. Дізнайтеся, коли для цього будуть найсприятливіші дні в березні 2019 року, в нашому матеріалі.

Більше на тему: Місячний календар на 2019 рік: список вдалих днів від Хаяла Алекперова

Хаял Алекперов стверджує, що найвдаліші дні в березні 2019 року ця 11, 20, 28 і 29 березня. У ці дні саме час натиснути і втілити таки свої задумані на Новий рік мети, або хоча б почати. Також якщо ви сплануєте на цей час важливі зустрічі і далекі поїздки, то все пройде відмінно.

Вдалі дні в березні 2019 року для покупок і витрати грошей

День, коли можна давати в борг: 20 березня.

Дні, коли найкраще віддати борги: 28, 31 березня.

День, коли потрібно перераховувати гроші для поліпшення фінансового добробуту: 7 березня.

Хороший день, щоб брати гроші в борг: 14 березня.

Правильні дні для покупки гаманця: 6, 17, 23 березня.

Хороші дні для покупки подарунків: 4, 9 березня.

Вдалі дні для весілля і родини в березні 2019 року

Вдалі дні для весілля і вінчання: 1, 9 березня.

Сприятливі дні для зачаття дитини: 1, 3, 8, 10, 13, 15, 17, 24, 26, 28, 30 березня.

Вдалі дні для відвідування лікаря в березні 2019 року

Дні, що підходять для хірургічних операцій: 1-5, 23-31 березня.

Вдалі дні для лікування та видалення зубів: 23, 24 березня.

Більше на тему: Гороскоп на 2019 рік для кожного знака зодіаку від Хаяла Алекперова

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ