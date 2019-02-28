И вот уже на пороге весна. Два месяца года позади, а впереди нас ждет цветущая весна и лето, самое время, чтобы заняться воплощением своих целей в реальность. Узнайте, когда для этого будут самые благоприятные дни в марте 2019 года, в нашем материале.

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Хаял Алекперов утверждает, что самые удачные дни в марте 2019 года это 11, 20, 28 и 29 марта. В эти дни самое время поднажать и воплотить таки свои задуманные на Новый год цели, или хотя бы начать. Также если вы спланируете на это время важные встречи и дальние поездки, то все пройдет отлично.

Удачные дни в марте 2019 года для покупок и траты денег

День, когда можно давать в долг: 20 марта.

Дни, когда лучше всего отдать долги: 28, 31 марта.

День, когда нужно пересчитывать деньги для улучшения финансового благосостояния: 7 марта.

Хороший день, чтобы брать деньги в долг: 14 марта.

Правильные дни для покупки кошелька: 6, 17, 23 марта.

Хорошие дни для покупки подарков: 4, 9 марта.

Удачные дни для свадьбы и семьи в марте 2019 года

Удачные дни для свадьбы и венчания: 1, 9 марта.

Подходящие дни для зачатия ребенка: 1, 3, 8, 10, 13, 15, 17, 24, 26, 28, 30 марта.

Удачные дни для посещения врача в марте 2019 года

Дни, подходящие для хирургических операций: 1-5, 23-31 марта.

Удачные дни для лечения и удаления зубов: 23, 24 марта.

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