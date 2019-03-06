Нікіта Добринін: біографія, кар’єра і всі новини про Холостяка

Нікіта Добринін – успішний теле- і радіоведучий. Чоловік досяг великої популярності в шоу-бізнесі, а також працював на посаді головного редактора журналу «XXL». Біографію головного героя проекту «Холостяк»-9 Нікіти Добриніна читайте в матеріалі.

Повне ім’я: Нікіта Добринін

Дата народження: 30 грудня 1987 р.

Місце народження: Чернівці

Діяльність: теле- і радіоведучий

Сімейний стан: неодружений

Місце проживання: Київ

Дитинство і юність

Нікіта Добринін народився і виріс в Україні в місті Чернівці. Закінчивши школу, вступив до Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича на факультет журналістики. Будучи студентом Нікіта пішов працювати за фахом на місцеву радіостанцію. А 2005 року влаштувався ведучим на регіональному телеканалі «Чернівці».

Кар’єра

У 2008 році Нікіта твердо для себе вирішив рухатися далі. Він переїхав до Києва. У столиці про нього ніхто не знав, а працювати на впізнаваність свого імені довелося з нуля. Цілеспрямованість і працездатність хлопця дали свої результати: він став ведучим «Русского радио Україна». Відтоді Нікіту почали запрошувати на відомі телеканали в ролі ведучого.

Справжня популярність і впізнаваність прийшла до Нікіти з початком роботи на головному музичному телеканалі М1. З 2014 року і по теперішній час чоловік працює ведучим хіт-параду «Золотий Грамофон» і ранкового шоу «Guten Morgen».

2017 року Холостяк став головним редактором українського чоловічого глянцю «XXL».

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2018 року Нікіта Добринін дебютував у кіно. Чоловік знявся в українській комедії «Продюсер». Прем’єра фільму відбулася 14 лютого 2019 року.

Ведучий провів такі заходи, як конкурс «Міс Україна-Всесвіт» 2013, концерт до Дня Незалежності на Майдані, закриту вечірку Louis Vuitton і багато інших.

Особисте життя

Нікіта Добринін був одружений. У 2012 році чоловік одружився з Євгенією, яка також працювала ведучою на інтернет-каналі. Подружжя прожило разом 4 роки, однак пара не змогла зберегти свій шлюб.

Хобі та інтереси

Чоловік захоплюється спортом і любить активний відпочинок. Тайський бокс, серфінг, стрільба і кросфіт – невід’ємна частина дозвілля Холостяка. Своє життя не уявляє без подорожей або тестування нових спортивних автомобілів.

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