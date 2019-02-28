«Кріпосна» — костюмована мелодрама, яка може похизуватися зірковими акторами. Одним із них став Дем’ян Радзівілюк — бренд-войс телеканалу СТБ. Саме його голос можна почути в анонсах, проектах та рекламних роликах. А кого ж зіграє Дем’ян у серіалі «Кріпосна»? Дізнайтеся у матеріалі.

Більше на тему: Дмитро Курята: Десять кілограмів — вага однієї сукні у серіалі «Кріпосна»

Голос Дем’яна Радзівілюка, однозначно, впізнає кожен. Професійний актор за спеціальністю працює по той бік екрана та щодня озвучує популярні телевізійні шоу. Саме у довгоочікуваному серіалі «Кріпосна» чоловік вперше за багато років розкриє власний акторський талант не лише за кадром. І спеціально для глядачів Дем’ян перенісся у вікторіанську епоху, щоб здивувати неймовірною грою у костюмованій драмі.

Розкажіть про вашу роль у серіалі «Кріпосна».

Зігравши в епізоді, я отримав неймовірне задоволення. Мій персонаж — управитель аукціону, який допомагає викупити з рабства кріпосних. Якщо аукціон проходить успішно, людина отримує волю. А якщо провалюється — знедолені залишаються у рабстві. Управитель підтримує погляди головного героя та допомагає йому у вирішенні проблем. Якби не він, навряд чи головний герой зміг би подарувати свободу кріпосним.

Управитель аукціону — негативний чи позитивний персонаж?

Я не звик ділити людей на хороших та поганих. Управитель може порушити правила аукціону — це погано. Якщо це порушення подарує комусь довгоочікувану свободу, то це ж добре? Вчинки цієї людини виправдані її переконаннями та стилем життям. Звісно, мій герой інколи дозволяє собі бути і пафосним, і нестриманим. І саме від цього він стає ще цікавішим.

Більше на тему: Наталка Денисенко у серіалі «Кріпосна» та у житті — різні люди

Що вам допомогло вжитися у роль?

Всі переживання та емоції героя я черпав із власного життєвого досвіду. Намагався уявити себе на місці управителя аукціону та відтворити життя звичайної живої людини, але з поправкою на обставини 19 століття. Спеціально для ролі досліджував, як люди поводилися у минулому: як спілкувалися, які мали звички, чого хотіли та чого боялися.

У чому полягає ваше джерело натхнення?

Моральні цінності людини — мій головний мотиватор. На жаль, багато людей живуть заради власних потреб. Моя мета і в серіалі, і за кадром, і у житті — допомогти людям стати кращими. Ми повинні надихати, мотивувати один одного на правильні вчинки та самовдосконалення. І якщо відступати від правил — тільки заради відновлення справедливості.

Дем’яне, чим вам запам’ятався серіал «Кріпосна»?

Працюючи 16 років на телеканалі СТБ, я жодного разу не з’являвся по той бік екрана через особливості ексклюзивного договору. Роль у «Кріпосній» — справжній подарунок від улюбленого каналу, який став видовищним стартом для моїх нових ролей у кіно. Тому надзвичайно зрадів, коли мене запросили зіграти в цій грандіозній історичній драмі.

Більше на тему: Аліна Коваленко — про найважчий день зйомок «Кріпосної»

За освітою я — актор драми та кіно. Мене завжди тягнуло до сцени, до драматичних та характерних ролей. Минув лише рік, як я почав ходити на кастинги у кіно та серіали. І коли креативний продюсер Тала Пристаєцька запропонувала мені роль управителя аукціону в історичному серіалі України, це стало для мене неймовірним подарунком. Адже отримати старт в такому кіно, ще й від улюбленого телеканалу — дуже символічно та хвилююче.

Як проходили зйомки костюмованої драми?

Зйомки серіалу проходили легко та з величезним задоволенням. Адже поруч були вірні друзі та надзвичайно талановиті люди, яких розумів із півслова. Відразу знав, якого результату прагнули люди, з якими починав свій професійний шлях. Тому не пропустіть прем‘єру грандіозного серіалу, який стане подією для кожного.

Більше на тему: Руслана Писанка з’явиться у серіалі «Кріпосна»

Дивіться костюмовану мелодраму «Кріпосна» з понеділка по четвер о 20:00 на телеканалі СТБ. На вас чекає неймовірна історія палкого кохання та жорстокої зради. А що ж переможе — добро чи зло?

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ