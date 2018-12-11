Руслана Писанка зіграє епізодичну роль у серіалі «Кріпосна». Українська актриса приміряє на себе надзвичайний образ персонажа з вікторіанської епохи. Вже навесні глядачі поринуть у чарівний світ 19 століття. А кого зіграє Руслана Писанка? Дізнайтеся у матеріалі.

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Костюмована драма «Кріпосна» може похвалитися зірковим складом. Так, в картині зіграла одна з найкращих актрис українського театру та кіно — Руслана Писанка. Учасниця «Зважені та щасливі»-8 перевтілиться у свою колегу — актрису Ніжинського театру Алевтину Прохорівну Канатоходову.

Щоб повністю вжитися в образ свого персонажа, Руслана Писанка спеціально поїхала у Житомир. Саме у Житомирській обласній філармонії ім. Святослава Ріхтера творці серіалу відзняли сцени Ніжинського театру. Ця локація передавала настрій та дух 19 століття.

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Нагадаємо, зовсім скоро відбудеться прем’єра масштабної картини «Кріпосна». Ви дізнаєтеся зворушливу та інтригуючу історію кріпосної Катерини, яку виховали у домі багатих поміщиків Червінських. Всупереч волі свого пана вона закохується. Відтоді беззахисна дівчина змагатиметься за власне щастя у жорстокому світі.

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