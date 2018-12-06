Тарас Цимбалюк в інтерв’ю відомому журналу розповів про свою роль в очікуваному серіалі «Кріпосна». Навесні 2019 року на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра костюмованої драми. Як відомий актор перевтілиться у свого персонажа? Про які ролі він мріє? Подробиці — у матеріалі.

Фото: Instagram

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Українському глянцю Тарас Цимбалюк зізнався, що ще в юності мріяв стати актором. Чоловік вважав, що справжню роль у кіно або театрі отримати можна тільки через зв’язки. Але стереотипи зникли, щойно Тарас набрався впевненості у собі та пройшов перший кастинг.

«Я хвилювався, коли йшов на проби, думав, що це безглуздо — все одно візьмуть когось іншого. Але ти можеш готуватися до ролі, піти на кастинг та якщо добре покажеш себе, тебе візьмуть. І це прекрасно, що у всіх є шанс!» — поділився актор.

Фото: Instagram

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У масштабному серіалі «Кріпосна» Тарас Цимбалюк перевтілиться у позитивного героя — добродушного коваля Назара. Його персонаж небагатослівна, дуже закрита людина, яка тримає всі почуття всередині. А якщо Назар і страждає — ніколи цього не покаже:

«У нас багато схожого з Назаром. Я готувався до зйомок, їздив на кузню, адже він за сюжетом коваль».

Фото: Instagram

Ми звикли бачити відомого артиста тільки у позитивних ролях. Чоловік поділився, що завжди мріяв вжитися в образ негативного персонажа. Виявляється, Тарас затятий фанат кінокартин Marvel. А кожен другий супергерой таких фільмів — справжня мрія актора:

«Мені імпонують ролі супергероїв, починаючи від Росомахи до Бетмена».

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