Дмитро Шуров (Pianoбой) — «Айсберги»: прем’ера пісні

Відомий український співак Дмитро Шуров (Pianoбой) випустив новий хіт. Пісня «Айсберги» — найпотужніший та найшвидший транспорт весняної енергії у ваші серця! А також дати туру Україною. Читайте докладніше.

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Кожен з нас народжується з потужним зарядом та можливістю стати тим, ким хоче. Із часом на наших серцях з’являється налідь, якою ми захищаємось від обставин та оточуючого світу. Забуваючи про свою істинну силу, ми перестаєм бути щасливими. Тому кожній людині-айсбергу, таланти й тепло якої сховані під льодом його розчарувань, потрібен ключ, що його зігріє та допоможе стати самим собою, наповнити легені повітрям свободи. Кожне зігріте серце робить світ щасливішим. У всіх нас набагато більше того, що нас об’єднує, ніж того, що роз’єднує. На квантовому рівні у нас на всіх – одне життя!

Суддя «Х-фактор»-9 Дмитро Шуров про ідею пісні:

«Айсберги» — це справжня пісня-запальничка, концертний бойовик. Я написав її влітку, коли ми грали багато фестивалів та зустрічали багато нових людей. Вона має доволі незвичну форму – звучить, як калейдоскоп з різних, але яскравих емоцій, від душевних та замрійливих до розривних та змушуючих скакати від щастя. Складна для мене вокальна партія приспіва наштовхнула записати цілий хорал з різних голосів, які разом проспівують ключові слова. Це додало пісні саме ту польотність та єдання, якими славляться наші концерти. В результаті вийшла танцювальна пісня із змістом, що може й незвично, але свіжо! Я мрію про те, щоб пісня «Айсберги» вмикала людей та налаштовувала на констуктив в їхньому житті. Вона заряджена прагенням стати краще та відкритись новим прекрасним подіям. Я вірю, що музика – найпотужніший та найшвидший транспорт для енергії. Саме завдяки таким пісням ми назвали наш весяний тур «Світла Рвань».

Трек «Айсберги» був записаний на студії ДЫШУ та зведений на студії NaHati Records. У цих двох студіях створені також такі хіти гурту Pianoбой, як «Все, Що Тебе Не Вбиває», «Полуничне Небо», «Шампанські Очі». В live-версії «Айсберги» вперше були виконані на гала-концерті фінала 9 сезона шоу «Х-фактор» на телеканалі СТБ.

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Дивіться прем’єру пісні «Айсберги» Дмитра Шурова просто зараз!

Нагадаємо дати туру по Україні «СВІТЛА РВАНЬ» весна 2019:

5.03 Тернопіль Драмтеатр

7.03 Харків клуб «Пробка»

8.03 Черкаси ПК «Дружби Народів»

11.03 Вінниця Драмтеатр

12.03 Чернівці Драмтеатр

03 Івано-Франківськ Муздрамтеатр

15.03 Львів клуб «Малевич»

19.03 Полтава Театр ім. Гоголя

5.04 Бровари ТРЦ «Термінал»

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