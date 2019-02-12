Дмитрий Шуров (Pianoбой) — «Айсберги»: премьера песни

Известный украинский певец Дмитрий Шуров (Pianoбой) выпустил новый хит. Песня «Айсберги» — самый мощный и быстрый транспорт весенней энергии в ваши сердца! А также даты тура по Украине. Читайте подробности.

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Каждый из нас рождается с невероятным зарядом и возможностью стать тем, кем хочет. Со временем на наших сердцах появляется наледь, которой защищаемся от окружающего мира и обстоятельств. Забывая о своей истинной силе, мы перестаём быть счастливыми. И каждому человеку-айсбергу, таланты и тепло которого скрыты от окружающих подо льдом его разочарований, нужен ключ, который его согреет и поможет стать самим собой, наполнить лёгкие воздухом свободы. Мы все состоим из воды и очень взаимозависимы, поэтому каждое согретое сердце делает мир счастливее. У всех у нас намного больше того, что нас объединяет, чем того, что разъединяет. И на квантовом уровне у нас на всех – одна жизнь! Так давайте жить ее свободно и счастливо!

Судья «Х-фактор»-9 Дмитрий Шуров о новом треке:

«Айсберги» — это настоящая песня-зажигалка, концертный боевик. Я написал её летом, когда мы играли много фестивалей и встречали множество новых людей. В ней довольно необычная форма: она звучит, как калейдоскоп из разных, но ярких эмоций, от душевных и задумчивых до разрывных и заставляющих прыгать от счастья. Сложная для меня вокальная партия припева подтолкнула записать целый хорал из разных голосов, которые вместе пропевают ключевые слова. Это добавило песне именно ту полётность и единение, которыми славятся наши концерты. В результате получилась танцевальная песня со смыслом, что может и непривычно, зато свежо. Я мечтаю о том, чтобы песня «Айсберги» включала людей и настраивала их на конструктив в их жизни. Она заряжена стремлением стать лучше и открыться новым прекрасным событиям. Я верю, что музыка – самый мощный и быстрый транспорт для энергии. Именно благодаря таким песням мы назвали свой весенний тур «Светлая Рвань».

Песня «Айсберги» записана в студии ДЫШУ и сведена на студии NaHati Records. В этих двух студиях были созданы такие хиты группы Pianoбой, как «Все, Що Тебе Не Вбиває», «Полуничне Небо», «Шампанські Очі». В live-версии «Айсберги» впервые были исполнены на гала-концерте финала 9 сезона шоу «Х-фактор» на телеканале СТБ.

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Смотрите премьеру песни «Айсберги» Дмитрия Шурова прямо сейчас!

Напомним даты тура по Украине «СВЕТЛАЯ РВАНЬ» весна 2019:

5.03 Тернополь Драмтеатр

7.03 Харьков клуб «Пробка»

8.03 Черкассы ДК «Дружбы Народов»

11.03 Винница Драмтеатр

12.03 Черновцы Драмтеатр

13.03 Ивано-Франковск Муздрамтеатр

15.03 Львов клуб «Малевич»

19.03 Полтава Театр им. Гоголя

5.04 Бровары ТРЦ «Терминал»

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