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Телеканал СТБ / Дмитрий Шуров (Pianoбой): лучшие песни судьи «Х-фактор»-9

Дмитрий Шуров (Pianoбой): лучшие песни судьи «Х-фактор»-9

Телеканал СТБ

Дмитрий Шуров, он же Pianoбой – автор, исполнитель и композитор многих украинских хитов, судья 9 сезона шоу «Х-фактор». Его тексты всегда наполнены смыслом,  а музыка отличается качественным саундом и многообразием. Несмотря на это, Дмитрий не считает свое творчество «элитарным». Pianoбой – это самая настоящая поп-музыка в том виде, как её понимают в Лондоне и Нью-Йорке: масс-культ для публики, отягощенной интеллектом, любящей веселье рок-фестивалей и тесный эмоциональный контакт камерных концертов. Мы подготовили лучшие треки Pianoбой, которые собрали больше всего просмотров на YouTube. Если Вы еще не являетесь его поклонником, то после ознакомления с этим материалом точно им станете.

толдз

Памяти Кузьмы Скрябина – «Шампанські очі».

«Полуничне небо». «В клипе, как, собственно, и в песне, есть краски со всего мира и сочетание энергии разных, но прекрасных людей, которые прожили один день в гармонии друг с другом. Все это – то, что Украина сможет в необъятной степени дать миру, как только по-настоящему откроет в себе», – говорит Дмитрий Шуров.

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Pianoбой – «Лучшее, Что Есть». Презентуя работу, музыкант Дмитрий Шуров назвал ее самым красивым своим клипом на самую сильную песню из альбома «Take Off».

Pianoбой – «Родимки». Мы ничего не знаем о тех, с кем мы рядом. Присмотришься внимательнее – и твой любимый человек окажется инопланетянином. Но если вам хорошо вместе – значит, так надо.

Pianoбой – «На Вершині». Гимн мира, взаимопомощи и дружбы. Это песня о всех людях, которые падают, разбивают коленки, но встают и идут дальше – благодаря своим близким и ради них. Песня о смелых, чистых и свободных людях внутри нас.

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Pianoбой – «Вітчизна». Оркестровая, украиноязычная версия песни «Родина» с альбома «Не прекращай Мечтать» родилась, когда в феврале 2017-го Шуров получил письмо от Екатерины Галенко из города Лисичанск (Луганская область), в котором был ее перевод песни на украинский язык. Композиция приобрела не только новое звучание, но и новое содержание – это взгляд на все, что происходит в Украине, глазами человека, которого хотят лишить ее Родины.

Pianoбой – «Ведьма». Любимая композиция автора этого текста, ну хотя бы потому, что в каждой женщине есть что-то ведьмовское :)

Pianoбой – «Поезд». «Я с детства обожаю куда-то ехать, потому что, когда перед глазами всё время меняется картинка, проще смотреть внутрь себя. Как правило, в дороге приходят самые лучшие идеи и строчки. Надеюсь, что пересматривая клип «Поезд», люди смогут испытать похожие ощущения», – говорит Дмитрий Шуров.

Уже в эту субботу, 3 ноября, вы увидите любимого артиста в продолжении 9 сезона шоу «Х-фактор». Не пропустите!

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