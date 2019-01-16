PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9InN0Yi51YSIgc3JjPSIvL3BsYXllci5hZHRlbGxpZ2VudC5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4xMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg==

«Кріпосна»: перші кадри серіалу

16.01.2019

25 лютого о 20:00 на Телеканалі СТБ відбудеться прем’єра масштабної костюмованої драми «Кріпосна». Зйомки тривали більше року в наймальовничіших куточках України. Глядачі дізнаються зворушливу історію кріпосної дівчини Катерини, яка мріє про свободу. Ми вже в очікуванні!

Кат Ковальчук - Катерина Вербицкая

У серіалі «Кріпосна» розповідається історія 18-річної Катерини. Вона красива, розумна та волею своєї хрещеної матері вихована як панянка благородної крові. Але для всього світу Катерина тільки чужа власність. Вона належить найбагатшому поміщику Червінському. У боротьбі за свою свободу та щастя дівчині доведеться пережити жахливі випробування. Що чекає на Катерину наприкінці такого страшного та виснажливого шляху до свободи?

Дивіться перші три тизери масштабного серіалу:

Video: «Кріпосна»: перші кадри серіалу

На телеканалі СТБ відбудеться прем'єра серіалу Кріпосна. Скоро ви дізнаєтеся історію кріпосної дівчини в драмі Кріпосна

Video: «Кріпосна»: перші кадри серіалу

На телеканалі СТБ відбудеться прем'єра серіалу Кріпосна. Скоро ви дізнаєтеся історію кріпосної дівчини в драмі Кріпосна

Video: «Кріпосна»: перші кадри серіалу

На телеканалі СТБ відбудеться прем'єра серіалу Кріпосна. Скоро ви дізнаєтеся історію кріпосної дівчини в драмі Кріпосна

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати