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Євробачення-2019: KAZKA подала заявку на участь у Нацвідборі

08.01.2019

Гурт KAZKA розповів про те, що заявку на участь у Національному відборі на Євробачення-2019 вже подано. Але пісня поки залишається під сімома замками, адже учасники колективу звикли приємно дивувати слухачів, за що ми їх і полюбили. Докладніше про участь KAZKA у Нацвідборі на Євробачення – в матеріалі.

євробачення 2019

Фото взято з джерела: instagram.com/kazka.band

Приємна новина потішила кожного шанувальника творчості KAZKA. Учасники колективу заявили про свій намір підкорити Нацвідбір з другої спроби і все-таки відправитися як представники від України на Євробачення-2019.

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На жаль, пісня, з якою популярний колектив планує підкорити конкурс, поки залишається в секреті. Нагадуємо, раніше повідомлялося, що гурт KAZKA може взяти участь у відборі на Євробачення-2019, а зараз учасники підтвердили інформацію.

Готуйтеся до перегляду Національного відбору в Україні вже зовсім скоро: 9, 16 і 23 лютого!

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