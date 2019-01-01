Олеся Жураковська: біографія, творчість та всі новини про актрису

У довгоочікуваному серіалі «Кріпосна» глядачі дізнаються зворушливу історію кріпосної дівчини Катерини, яка належить поміщикам Червінським. Куховарку багатих дворян зіграє відома актриса Олеся Жураковська. Біографію, про творчий шлях та особисте життя Олесі Жураковської дізнайтеся в матеріалі.

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Повне ім’я: Олеся Вікторівна Жураковська

Дата народження: 13 серпня 1973 р.

Місце народження: Київ

Діяльність: актриса театру та кіно

Сімейний стан: незаміжня

Місце проживання: Київ

Дитинство та юність. Олеся Жураковська народилася та виросла у Києві. Її рідний батько будував дороги, а мама була швачкою. З раннього віку дівчина займалася спортивною гімнастикою та проявляла артистизм. Але вирішила піти стопами матері й освоїла професію технолога швейного виробництва.

Під час навчання в технікумі Олеся завжди брала активну участь у студентському житті. Жоден мистецький захід не минав без неї. В один момент дівчина вирішила за компанію з подругою поїхати до Москви вступати на акторський факультет. На вступному іспиті Олеся прочитала уривок з повісті Миколи Гоголя та заспівала українську народну пісню. А в 1996 році вона закінчила Державний інститут театрального мистецтва, курс В. О. Андрєєва.

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Початок акторської кар’єри. Ще в студентські роки Олеся Жураковська вперше вийшла на професійну сцену. Після закінчення університету молода актриса два роки працювала в театрі імені М. М. Єрмолової. Потім вона вийшла заміж та на кілька років взяла творчу перерву.

У 2002 році актриса повернулася в рідне місто та стала частиною Київського академічного театру драми і комедії на лівому березі Дніпра. Вона грає тут до сьогоднішнього дня. Зараз Олеся постійно знімається в кіно та телесеріалах, на її рахунку близько 100 ролей.

Також Олеся Жураковська стала ведучою шоу «Зважені та щасливі». У першому сезоні проекту жінка позбулася зайвих кілограмів разом з учасниками. При зрості 1,76 м актриса важила 95 кг. Беручи участь в проекті, Олеся скинула 30 кг.

Серіал «Кріпосна». У костюмованій драмі актриса зіграє роль кухарки багатих поміщиків Червінських. Її персонаж — вільна працівниця Павлина, свобода якої дісталася жахливим способом. Зовсім юною вона вийшла заміж, а чоловіка відразу забрали в солдати на 25 років. Десь на службі він і загинув. Так Павлина ніби й заміжня була, але ніколи не відчувала себе дружиною по-справжньому.

У Павлини є стара мати, яка живе в селі Червінських. Жінка ставиться до головної героїні Катерини як до рідної дочки, і дівчина відповідає їй тим же. Дорожче за Катю та матір у Павлини нікого немає. За обох Павлина хоч на плаху піде, і всім оточуючим це відомо. Оскільки Павлина — старожил Червінських, крім того, цінна кухарка, їй багато що сходить з рук.

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Відомі ролі Олесі Жураковської в кіно:

2001 — «Провінційний роман», Тамара

2003 — «За двома зайцями», Люська

2004 — «Залізна сотня», Катруся

2005—2006 — «Сестри по крові», Лідія

2005 — «На білому катері», Жанна

2006 — «Утьосов. Пісня довжиною у життя», Оксана

2006 — «Професор у законі», Катя

2007 — «Фабрика щастя», Аврора

2007 — «Когда её совсем не ждешь», Лилия

2008 — «Король, дама, валет», Наташа

2010 — «Паршиві вівці», Ольга

2010 — «Гербарий Маши Колосовой», Наташа

2014 — «Поки станиця спить», Любаша

2016 — «Острів», Тамара

2016 — «Нитки долі», Зоя

Відомі ролі Олесі Жураковської в театрі:

Філіс — «Сильвія», Альберт Герні

Гофмейстерина — С. Цыпин «Каприз принцессы»

Друга придворна дама — П.Ензікат «Ах, мій милий августин»

Клодіна — «Любов часів Людовика» по п’єсі Ж.-Б. Мольєр

Рита — «Море… Ніч… Свічки…» по п’єсі Й. Бар-Йосефа «Це велике море»

Бела Берло — Х. Левин «Торговцы резиной»

Годувальниця — В. Шекспір «Ромео і Джульєтта»

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