Хто забрав додому кубок та звання найкращого екстрасенса країни? Сьогодні, 30 грудня, відбувся фінал проекту «Битва екстрасенсів». За перемогу у фіналі 19 сезону боролися четверо гідних екстрасенсів: Анна Арджеванідзе, Ніколас Петросян, Сага Бйорн і Олександра Чорноморська. Читайте, хто виграв у «Битві екстрасенсів»-19.

Переможцем 19 сезону «Битви екстрасенсів» став Ніколас Петросян.

Ніколас ще з перших випусків проекту виділявся серед інших учасників. Емоційний, цікавий, невгамовний і, без сумнівів, справді професійний ясновидець. Він підкорив цими якостями всю країну, і саме за глядацьким голосуванням стало зрозуміло, що перемоги, як ніхто інший, гідний Ніколас Петросян. Його прагнення і працьовитість привели не лише до перемоги, а й до довгоочікуваної рівноваги темних і світлих сил.

Дар ясновидця не зміг залишити байдужим ні учасників проекту, ні членів журі, один з яких не вірив у хлопця від самого початку проекту. Саме кровний брат і переможець 16 сезону «Битви екстрасенсів» Сурен Джулакян протягом усіх завдань був скептично налаштований стосовно намірів молодшого брата. Ніколас, своєю чергою, прагнув довести Сурену будь-якою ціною, що саме він гідний звання найкращого екстрасенса країни.

Але на суперфіналі проекту Ніколаса Петросяна приїхав підтримати сам Сурен Джулакян. Вже тоді було зрозуміло: брати пробачили один одного і поновили своє спілкування. Під час нагородження Сурен дуже хвилювався за брата і по-справжньому радів у момент його перемоги. А Ніколас, своєю чергою, зміг довести і Сурену, і самому собі те, що саме він – заслужений переможець 19 сезону «Битви екстрасенсів».

Video: Визначено переможця «Битви екстрасенсів»-19 Кто победил в Битве экстрасенсов 19 сезон? Финал проекта состоялся 30 декабря, читайте кто выиграл Битву экстрасенсов 19 сезон

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