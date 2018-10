Другий тиждень сезону виявився непростим для учасників проекту «Битва екстрасенсів»-19. Випробування відзначилися постійними суперечками і скандалами, які згодом вплинули навіть на рішення журі! Однак настав час найслабшому екстрасенсу піти, а найсильнішому – бути визнаним!

Під час голосування думки журі розійшлися. Так, Олені Мельник не сподобалася поведінка Олесі Січкар, якій не терпілося розповісти про свої видіння. Вона увірвалася в кабінет у той момент, коли Сага проходила випробування.

Однак Сурен Джулакян заступився за учасницю. Він зазначив, що саме Олеся допомогла врятувати сім’ю від смерті, що ходила по п’ятах.

«Я впевнена, що Сага сама б впоралася із завданням. Поведінка Олесі обурює», – заперечила Олена Мельник, явно визначившись із фаворитом.

Після голосування за найсильнішого екстрасенса тижня члени журі також висловилися про те, хто повинен покинути проект на цьому етапі. Першим взяв слово Сурен Джулакян, який, як і раніше, не схвалює участі брата в проекті.

«Я досі впевнений, що Ніколас Петросян зайва на цьому проекті людина», – заявив член журі. Екстрасенс пояснює свою позицію тим, що брат всього лише за тиждень зумів налаштувати проти себе силу-силенну людей і спровокувати кілька скандалів. Сурен Джулакян підозрює брата у використанні магії з метою прибрати конкурентів.

Своєю чергою Олена Мельник висловилася проти Наргіз Ханум, яка тільки зуміла передбачити насування зла, неабияк налякавши героїню. А ось Олені Куриловій не сподобалася пара Лесі та Роми, які удвох могли показати набагато кращий результат, на думку судді.

Склавши доленосні конверти, судді зробили свій вибір. Будь-який з названих вище учасників міг піти, і вибір пав саме на Наргіз Ханум. На заперечення про те, що Ніколас навів на віщунку порчу, Павло Костіцин відповів: «Екстрасенс повинен вміти захищатися від конкурентів».

Однак далі сталося непередбачуване! Екстрасенс із Латвії Майріс раптово взяв слово:

«Я думаю, їй потрібно залишитися в проекті. З нею поводяться несправедливо. Замість неї піду я!». Таким було його остаточне рішення.

А ось за право називатися найсильнішим екстрасенсом на цьому тижні явно конкурували Олеся Січкар та Сага. В результаті за рішенням суддів перемогу здобула остання.

