Вторая неделя сезона оказалась непростой для участников проекта «Битва экстрасенсов»-19. Испытания отметились постоянными спорами и скандалами, которые впоследствии повлияли даже на решение жюри! Однако пришло время самому слабому экстрасенсу уйти, а сильнейшему – быть признанным!

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Во время голосования мнения членов жюри разошлись. Так, Елене Мельник не понравилось поведение Олеси Сичкарь, которой не терпелось рассказать о своих видениях. Она ворвалась в кабинет в тот момент, когда Сага проходила испытание.

Однако Сурен Джулакян заступился за участницу. Он отметил, что именно Олеся помогла спасти семью от смерти, ходившей по пятам.

«Я уверена, что Сага сама бы справилась с заданием. Поведение Олеси возмутительно», – возразила Елена Мельник, явно определившись с фаворитом.

После голосования за самого сильного экстрасенса недели члены жюри также высказались о том, кто должен покинуть проект на этом этапе. Первым взял слово Сурен Джулакян, который по-прежнему не одобряет участия брата в проекте.

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«Я до сих пор уверен, что Николас Петросян лишний на этом проекте человек», – заявил член жюри. Экстрасенс объясняет свою позицию тем, что брат всего лишь за неделю сумел настроить против себя уйму людей и спровоцировать несколько скандалов. Сурен Джулакян подозревает брата в использовании магии с целью убрать конкурентов.

В свою очередь Елена Мельник высказалась против Наргиз Ханум, которая только сумела предречь надвигающееся зло, изрядно испугав героиню. А вот Алене Куриловой не понравилась пара Леси и Ромы, которые вдвоем могли показать намного лучший результат, по мнению судьи.

Сложив судьбоносные конверты, судьи сделали свой выбор. Любой из названных выше участников мог уйти, и выбор пал именно на Наргиз Ханум. На возражения о том, что Николас навел на ведунью порчу, Павел Костицын ответил: «Экстрасенс должен уметь защищаться от конкурентов».

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Однако далее произошло непредвиденное! Экстрасенс из Латвии Майрис внезапно взял слово:

«Я думаю, ей нужно остаться в проекте. С ней поступают несправедливо. Вместо неё уйду я!». Таково было его окончательное решение.

А вот за право называться сильнейшим экстрасенсом на этой неделе явно конкурировали Олеся Сичкарь и Сага. В результате по решению судей победу одержала последняя.

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