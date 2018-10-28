Чиї любовні пригоди торкнулися журі у випуску 4 «Битва екстрасенсів»-19

28 жовтня о 19:00 телеглядачі побачать четвертий випуск проекту «Битва екстрасенсів»-19. Десять найсильніших ясновидців продовжили боротьбу за титул переможця сезону. Ви будете в шоці від того, кому доведеться піти в кінці випуску.
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Свіжий випуск розповість:
- Хто став жертвою любовного трикутника на знімальному майданчику? Як конфлікт дійшов навіть до відома суддів?
- Чому Ксана не змогла пройти перше випробування, і за що віддала свої сили?
- Що змушує людей поклонятися молодому хлопцю з незвичним ім’ям, який звернувся на проект? Чому Ніколас Петросян накинувся на його батька?
- Чи може ім’я визначити долю?
- Які шокуючі деталі вбивства побачили екстрасенси в ході другого випробування? Як дочка вбитої пов’язана з кілером матері?
- Кому з екстрасенсів належить відправитися додому?
Не пропустіть четвертий випуск проекту «Битва екстрасенсів»-19 вже цієї неділі о 19:00.
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