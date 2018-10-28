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Телеканал СТБ / Чиї любовні пригоди торкнулися журі у випуску 4 «Битва екстрасенсів»-19

Чиї любовні пригоди торкнулися журі у випуску 4 «Битва екстрасенсів»-19

Телеканал СТБ

28 жовтня о 19:00 телеглядачі побачать четвертий випуск проекту «Битва екстрасенсів»-19. Десять найсильніших ясновидців продовжили боротьбу за титул переможця сезону. Ви будете в шоці від того, кому доведеться піти в кінці випуску.

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драка

Свіжий випуск розповість:

  • Хто став жертвою любовного трикутника на знімальному майданчику? Як конфлікт дійшов навіть до відома суддів?
  • Чому Ксана не змогла пройти перше випробування, і за що віддала свої сили?
  • Що змушує людей поклонятися молодому хлопцю з незвичним ім’ям, який звернувся на проект? Чому Ніколас Петросян накинувся на його батька?
  • Чи може ім’я визначити долю?
  • Які шокуючі деталі вбивства побачили екстрасенси в ході другого випробування? Як дочка вбитої пов’язана з кілером матері?
  • Кому з екстрасенсів належить відправитися додому?

Не пропустіть четвертий випуск проекту «Битва екстрасенсів»-19 вже цієї неділі о 19:00.

Дивіться відеоанонси 4 випуску 19 сезону «Битви екстрасенсів».

Video: Чиї любовні пригоди торкнулися журі у випуску 4 «Битва екстрасенсів»-19

У випуску 4 Битви екстрасенсів-19 ясновидці пройдуть два складних випробування. Ніколас Петросян накинеться на батька хлопця з незвичайним ім'ям

Video: Чиї любовні пригоди торкнулися журі у випуску 4 «Битва екстрасенсів»-19

У випуску 4 Битви екстрасенсів-19 ясновидці пройдуть два складних випробування. Ніколас Петросян накинеться на батька хлопця з незвичайним ім'ям

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