28 октября в 19:00 телезрители увидят четвертый выпуск проекта «Битва экстрасенсов»-19. Десять сильнейших ясновидящих продолжили борьбу за титул победителя сезона. Вы будете в шоке от того, кому придется уйти в конце выпуска.

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Свежий выпуск расскажет:

Кто стал жертвой любовного треугольника на съемочной площадке? Как конфликт дошел даже до ушей судей?

Почему Ксана не смогла пройти первое испытание, и во имя чего отдала свои силы?

Что заставляет людей поклоняться молодому парню с необычным именем, который обратился на проект? Почему Николас Петросян накинулся на его отца?

Может ли имя предопределить судьбу?

Какие шокирующие детали убийства увидели экстрасенсы в ходе второго испытания? Как дочь убитой связана с киллером матери?

Кому из экстрасенсов предстоит отправиться домой?

Не пропустите четвертый выпуск проекта «Битва экстрасенсов»-19 уже в это воскресенье в 19:00.

Смотрите видеоанонсы 4 выпуска 19 сезона «Битвы экстрасенсов»

Video: Чьи любовные разборки коснулись жюри в выпуске 4 «Битва экстрасенсов»-19 В выпуске 4 Битвы экстрасенсов-19 ясновидящие пройдут два сложных испытания. Николас Петросян набросится на отца парня с необычным именем

Video: Чьи любовные разборки коснулись жюри в выпуске 4 «Битва экстрасенсов»-19 В выпуске 4 Битвы экстрасенсов-19 ясновидящие пройдут два сложных испытания. Николас Петросян набросится на отца парня с необычным именем

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