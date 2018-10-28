Четвертий тиждень «Битви екстрасенсів»-19 для одного з екстрасенсів став останнім на проекті. Вибір журі припав на того, хто ціною власних сил і місця на проекті вилікував суперника від недуги. Кому ж довелося відправитися додому – дізнайтеся в матеріалі!

Традиційно в кінці випробувань судді зібралися для того, щоб визначити найсильнішого й найслабшого екстрасенса. Серед фаворитів опинилися Ніколас Петросян, Олександра Чорноморська і Анна Арджеванідзе. А ось розчарували журі Олександр Соляник, Рома і Леся і травниця Ксана.

Перед самим випробуванням Леся захворіла і навіть не могла встати з ліжка. На допомогу їй прийшла травниця Ксана, яка замовляннями та травами поставила дівчину на ноги. І справді, на першому випробуванні Леся показала небувалі здібності, а ось сама Ксана – навпаки: виглядала знесиленою і виступила далеко не краще за суперників.

Відносно Олександра Соляника, то він ще з першого випуску потрапив у справжній любовний трикутник. Рома всерйоз приревнував кохану до чоловіка, через що спалахнув конфлікт. Цей розбрат навіть дійшов до вух самих журі! Павло Костіцин закликав учасників контролювати свої емоції та вирішувати конфлікти поза знімальним майданчиком.

В результаті вердикт суддів припав саме на Ксану. Судді відзначили шляхетність вчинку жінки, для якої одужання Лесі було важливішим за власні досягнення на проекті. Однак Ксана відмовилася проходити випробування до кінця, мотивувавши це занепадом сил.

Тепер боротьбу за титул переможця сезону продовжили дев’ять екстрасенсів.

Дивіться повне відео випуску 4 «Битви екстрасенсів»-19!



Video: Хто покинув «Битву екстрасенсів»-19 в четвертому випуску сезону Один з ясновидців покинув проект Битва екстрасенсів у випуску 4 від 28.10.2018. Хто не виправдав надії суддів і вирушив додому? Читайте в матеріалі.