Четвертая неделя «Битвы экстрасенсов»-19 для одного из экстрасенсов стала последней на проекте. Выбор жюри пал на того, кто ценой собственных сил и места на проекте вылечил соперника от недуга. Кому же пришлось отправиться домой – узнайте в материале!

Традиционно в конце испытаний судьи собрались для того, чтобы определить самого сильного и слабого экстрасенса. Среди фаворитов оказались Николас Петросян, Александра Черноморская и Анна Арджеванидзе. А вот разочаровали жюри Александр Соляник, Рома и Леся и травница Ксана.

Перед самым испытанием Леся заболела и даже не могла встать с кровати. На помощь ей поспешила травница Ксана, которая заговорами и травами поставила девушку на ноги. И правда, на первом испытании Леся показала небывалые способности, а вот сама Ксана – напротив: выглядела обессиленной и выступила далеко не лучше соперников.

Касательно Александра Соляника, то он еще с первого выпуска попал в настоящий любовный треугольник. Рома всерьез приревновал любимую к мужчине, из-за чего вспыхнул конфликт. Этот раздор даже дошел до ушей самих жюри! Павел Костицын призвал участников контролировать свои эмоции и устраивать разборки вне съемочной площадки.

В результате вердикт судей поразил именно Ксану. Судьи отметили благородство поступка женщины, для которой выздоровление Леси было важнее, чем собственные достижения на проекте. Однако Ксана отказалась проходить испытание до конца, мотивировав это упадком сил.

Теперь борьбу за титул победителя сезона продолжили девять экстрасенсов.

Смотрите полное видео выпуска 4 «Битвы экстрасенсов»-19!