У третьому випуску «Битви екстрасенсів»-19 телеглядачі побачать захопливі та складні випробування для екстрасенсів, одне з яких мало не обернулося трагедією! Так, учасницю довелося діставати з холодної річки, в яку вона потрапила в ході ритуалу.

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У ході програми ви дізнаєтеся:

Яке диво науки повинні були відчути екстрасенси?

Чому Анна Арджеванідзе впала на коліна перед однією з героїнь проекту?

Чи вдалося учасникам розкрити таємницю смерті 10-річної дитини і до чого тут портал?

До якої трагедії ледь не призвели ритуали ясновидців і чому одна з учасниць впала в річку?

Заради чого довелося об’єднатися Анні Арджеванідзе і Ніколасу Петросяну?

Хто буде визнаний найслабшим екстрасенсом і відправиться додому?

Не пропустіть випуск 3 «Битви екстрасенсів»-19 вже цієї неділі, 21 жовтня, о 19.00 на телеканалі СТБ.

Дивіться відеоанонс випуску 3 «Битви екстрасенсів»-19.

Video: Про що розповість третій випуск проекту «Битва екстрасенсів»-19 У третьому випуску Битви екстрасенсів-19 учасники пройдуть два складних випробування. В ході одного з них ясновидиця намагалася врятувати дівчинку від смерті і впала в річку

Video: Про що розповість третій випуск проекту «Битва екстрасенсів»-19 У третьому випуску Битви екстрасенсів-19 учасники пройдуть два складних випробування. В ході одного з них ясновидиця намагалася врятувати дівчинку від смерті і впала в річку

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