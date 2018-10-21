Про що розповість третій випуск проекту «Битва екстрасенсів»-19

У третьому випуску «Битви екстрасенсів»-19 телеглядачі побачать захопливі та складні випробування для екстрасенсів, одне з яких мало не обернулося трагедією! Так, учасницю довелося діставати з холодної річки, в яку вона потрапила в ході ритуалу.
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У ході програми ви дізнаєтеся:
- Яке диво науки повинні були відчути екстрасенси?
- Чому Анна Арджеванідзе впала на коліна перед однією з героїнь проекту?
- Чи вдалося учасникам розкрити таємницю смерті 10-річної дитини і до чого тут портал?
- До якої трагедії ледь не призвели ритуали ясновидців і чому одна з учасниць впала в річку?
- Заради чого довелося об’єднатися Анні Арджеванідзе і Ніколасу Петросяну?
- Хто буде визнаний найслабшим екстрасенсом і відправиться додому?
Не пропустіть випуск 3 «Битви екстрасенсів»-19 вже цієї неділі, 21 жовтня, о 19.00 на телеканалі СТБ.
Дивіться відеоанонс випуску 3 «Битви екстрасенсів»-19.