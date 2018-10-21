В третьем выпуске «Битвы экстрасенсов»-19 телезрители увидят захватывающие и сложные испытания для экстрасенсов, одно из которых чуть не обернулось трагедией! Так, участницу пришлось доставать из холодной реки, в которую она угодила в ходе ритуала.

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Посмотрев выпуск, вы узнаете:

Какое чудо науки должны были почувствовать экстрасенсы?

Почему Анна Арджеванидзе упала на колени перед одной из героинь проекта?

Удалось ли участникам раскрыть тайну смерти 10-летнего ребенка и при чем здесь портал?

К какой трагедии чуть не привели ритуалы ясновидящих и почему одна из участниц упала в реку?

Ради чего пришлось объединиться Анне Арджеванидзе и Николасу Петросяну?

Кто будет признан самым слабым экстрасенсом и отправится домой?

Не пропустите выпуск 3 «Битвы экстрасенсов»-19 уже в это воскресенье, 21 октября, в 19.00 на телеканале СТБ.

Смотрите видеоанонс выпуска 3 «Битвы экстрасенсов»-19.

Video: О чем расскажет третий выпуск проекта «Битва экстрасенсов»-19 В третьем выпуске Битвы экстрасенсов-19 участники пройдут два сложных испытания. В ходе одного из них ясновидящая пыталась спасти девочку от смерти и упала в реку

Video: О чем расскажет третий выпуск проекта «Битва экстрасенсов»-19 В третьем выпуске Битвы экстрасенсов-19 участники пройдут два сложных испытания. В ходе одного из них ясновидящая пыталась спасти девочку от смерти и упала в реку

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