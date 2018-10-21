О чем расскажет третий выпуск проекта «Битва экстрасенсов»-19

В третьем выпуске «Битвы экстрасенсов»-19 телезрители увидят захватывающие и сложные испытания для экстрасенсов, одно из которых чуть не обернулось трагедией! Так, участницу пришлось доставать из холодной реки, в которую она угодила в ходе ритуала.
Больше по теме: Хэллоуин 2018: какая ты нечисть по знаку зодиака – рассказал Каин Крамер
Посмотрев выпуск, вы узнаете:
- Какое чудо науки должны были почувствовать экстрасенсы?
- Почему Анна Арджеванидзе упала на колени перед одной из героинь проекта?
- Удалось ли участникам раскрыть тайну смерти 10-летнего ребенка и при чем здесь портал?
- К какой трагедии чуть не привели ритуалы ясновидящих и почему одна из участниц упала в реку?
- Ради чего пришлось объединиться Анне Арджеванидзе и Николасу Петросяну?
- Кто будет признан самым слабым экстрасенсом и отправится домой?
Не пропустите выпуск 3 «Битвы экстрасенсов»-19 уже в это воскресенье, 21 октября, в 19.00 на телеканале СТБ.
Смотрите видеоанонс выпуска 3 «Битвы экстрасенсов»-19.