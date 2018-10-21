Питання про те, хто покинув «Битву екстрасенсів»-19 традиційно хвилює телеглядачів кожен випуск. На випробуваннях третього епізоду всі екстрасенси проявили себе по-різному. Хтось став справжнім фаворитом журі, а хтось не зміг вразити суворих суддів. Кого вирішили відправити додому після трьох тижнів боротьби, дізнайтеся в матеріалі!

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Традиційно журі спершу визначають, хто з екстрасенсів виявився найслабшим. Цього разу в групі ризику опинилися Ярослав Андерсен, Олександр Соляник і Твіггі. Перший не зміг вказати на зразки крові мертвої людини. Олександр Соляник, на думку суддів, налякав героїв, які звернулися в проект за допомогою, однак не зміг відчути, що штовхнуло 10-річну дівчинку під поїзд.

Розчарувала журі і Твіггі. Хоч вона і чітко описала, що сталося з дитиною, ритуал з дзеркалом міг тільки нашкодити родині. Ясновидицю попередили, що розбите дзеркало – провісник неминучої смерті в родині, однак Твіггі все одно використовувала його для проведення ритуалу. В результаті скло тріснуло, що могло вилитися в страшні наслідки. Журі назвали цей вчинок надмірно самовпевненим.

А ось найсильнішими екстрасенсами тижня були визнані Олександра Чорноморська, Анна Арджеванідзе і Ніколас Петросян. Однак титул можна закріпити лише за одним екстрасенсом. Ним стала космоенергет Олександра Чорноморська. Саме вона мало не пожертвувала життям заради порятунку дівчинки від смерті.

Але хто був змушений покинути проект? У 3 випуску додому відправився енергохіллер Ярослав Андерсен. Молодий чоловік був у групі ризику ще в минулий раз і обіцяв проявити себе, але, на жаль, йому цього не вдалося. Тепер боротьбу продовжать 10 ясновидців.

Дивіться повний випуск 3 «Битва екстрасенсів»-19!