Вопрос о том, кто покинул «Битву экстрасенсов»-19 традиционно волнует телезрителей каждый выпуск. На испытаниях третьего эпизода все экстрасенсы проявили себя по-разному. Кто-то стал настоящим фаворитом жюри, а кто-то не смог впечатлить строгих судей. Кого было решено отправить домой после трех недель борьбы, узнайте в материале!

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Традиционно жюри сперва определяют, кто из экстрасенсов оказался самым слабым. В этот раз в группе риска оказались Ярослав Андерсен, Александр Соляник и Твигги. Первый не смог указать на образцы крови мертвого человека. Александр Соляник, по мнению судей, испугал героев, которые обратились в проект за помощью, однако не смог почувствовать, что толкнуло 10-летнюю девочку под поезд.

Разочаровала жюри и Твигги. Хоть она и четко описала, что случилось с ребенком, ритуал с зеркалом мог только навредить семье. Ясновидящую предупредили, что разбитое зеркало – предвестник неминуемой смерти в семье, однако Твигги все равно использовала его для проведения ритуала. В результате стекло треснуло, что могло вылиться в страшные последствия. Жюри назвали этот поступок излишне самоуверенным.

А вот самыми сильными экстрасенсами недели были признаны Александра Черноморская, Анна Арджеванидзе и Николас Петросян. Однако титул можно закрепить лишь за одним экстрасенсом. Им стала космоэнергет Александра Черноморская. Именно она чуть не пожертвовала жизнью ради спасения девочки от смерти.

Но кто был вынужден покинуть проект? В 3 выпуске домой отправился энергохиллер Ярослав Андерсен. Молодой человек был в группе риска еще в прошлый раз и обещал проявить себя, но, к сожалению, ему этого не удалось. Теперь борьбу продолжат 10 ясновидящих.

Смотрите полный выпуск 3 «Битва экстрасенсов»-19!