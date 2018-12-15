Сьогодні, 15 грудня, глядачі телеканалу СТБ побачили четвертий прямий ефір «Х-фактор»-9! Чим запам’ятався вечір Х і хто залишив шоу — дізнайтеся в нашому матеріалі.

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Четвертий прямий ефір «Х-фактор»-9 був присвячений танцювальним хітам. Учасникам довелося викладатися на цьому ефірі в 2 рази більше, адже вони виконують по 2 пісні, одну з яких для них вибрав наставник-конкурент.

Так, DukeTime виконали «Цвет настроения синий» за завданням від Андрія Данилко. Композиція дуже не характерна для гурту, так що готувалися хлопці старанно. Але для них немає нездійсненних завдань — впоралися блискуче!

Дмитру Волканову дістався хіт судді проекту Олега Винника «Біла голубка». Юному романтику довелося нелегко при підготовці. Парубок гідно виступив перед автором і виконавцем пісні.

Рок-діва Ольга Жмуріна змогла показати себе на повну. Їй дісталися світові хіти: No Doubt «Do not Speak» і Tito & Tarantula «After Dark».

Марк Савін зарядив своєю енергетикою весь зал! Щире і чуттєве виконання пісні Миколи Носкова «Я тебе люблю» не залишило нікого байдужим. А «Квіти в Волоссі» гурту Бумбокс навіть викликали сльози в залі.

Несподіваним і заключним став виступ ZBSband. Хлопцям вдалося двічі здивувати глядачів. У перший раз авторською піснею «Будь, що буде», і вдруге, переробивши на свій манер Carrapicho «Tic tic tac».

Зірковим гостем четвертого ефіру став переможець «Х-фактор» 8 сезон — Міша Панчишин! Артист порадував шанувальників своєї творчості представивши нову пісню «Baby». Після його виступу, учасники приготувалися до довгоочікуваного моменту ефіру — оголошення результатів. Андрій Бєдняков отримав конверт з результатами глядацького голосування і оголосив імена тих, хто потрапив в номінацію. Ними стали Ольга Жмуріна, DukeTime і Петя Гарасимів.

Після боротьби за життя проект назавжди покинули DukeTime і Петя Гарасимів.

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Як пройшов четвертий прямий ефір «Х-фактор»-9, дивіться просто зараз!

Video: Хто залишив «Х-фактор»-9 на четвертому прямому ефірі? Читайте, хто пішов з проекту Х-фактор-9 у випуску 16 від 15.12.2018. Хто з учасників покинув проект і більше не зможе продовжувати боротьбу за перемогу? Читайте в нашому матеріалі

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