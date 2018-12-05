Ведуча шоу неймовірних перетворень «Цієї миті рік потому» Даша Трегубова продовжує свій поетичний проект «Даша читає». Талановита акторка разом із режисером Сергієм Осокіним записала твори українських поетів у власному виконанні. Улюблені вірші зазвучали дуже ніжно та зворушливо. Подробиці — у матеріалі.

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Відома ведуча та актриса Даша Трегубова надихається українською поезією улюблених поетів. Жінка створила власний відеопроект, який сьогодні зібрав безліч захоплених відгуків від шанувальників. Даша дуже по-жіночому читає на камеру поезії. Ми зібрали найкращі з них, тому слухайте та насолоджуйтесь!

Денис Мандзюк «Завів коханку…»

Юрій Строкань «Усе, що в тобі відсутнє»

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Сергій Жадан «Декому краще…»

Катерина Бабкіна «Валентина»

Сергій Жадан «За хвилину до того»

Сергій Жадан «Жінки»

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