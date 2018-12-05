Даша Трегубова читає вірші українських поетів
Ведуча шоу неймовірних перетворень «Цієї миті рік потому» Даша Трегубова продовжує свій поетичний проект «Даша читає». Талановита акторка разом із режисером Сергієм Осокіним записала твори українських поетів у власному виконанні. Улюблені вірші зазвучали дуже ніжно та зворушливо. Подробиці — у матеріалі.
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Відома ведуча та актриса Даша Трегубова надихається українською поезією улюблених поетів. Жінка створила власний відеопроект, який сьогодні зібрав безліч захоплених відгуків від шанувальників. Даша дуже по-жіночому читає на камеру поезії. Ми зібрали найкращі з них, тому слухайте та насолоджуйтесь!
Денис Мандзюк «Завів коханку…»
Юрій Строкань «Усе, що в тобі відсутнє»
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Сергій Жадан «Декому краще…»
Катерина Бабкіна «Валентина»
Сергій Жадан «За хвилину до того»
Сергій Жадан «Жінки»
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