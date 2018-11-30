Скоро на Телеканалі СТБ відбудеться прем’єра масштабної костюмованої драми «Кріпосна». Зйомки тривали більше року в наймальовничіших куточках України. Глядачі дізнаються зворушливу історію кріпосної дівчини Катерини, яка мріє про свободу. Ми вже в очікуванні!

У серіалі «Кріпосна» розповідається історія 18-річної Катерини. Вона красива, розумна та волею своєї хрещеної матері вихована як панянка благородної крові. Але для всього світу Катерина тільки чужа власність. Вона належить найбагатшому поміщику Червінському. У боротьбі за свою свободу та щастя дівчині доведеться пережити жахливі випробування. Що чекає на Катерину наприкінці такого страшного та виснажливого шляху до свободи?

Дивіться перші три тизери масштабного серіалу:

Video: «Кріпосна»: перші кадри серіалу На телеканалі СТБ відбудеться прем'єра серіалу Кріпосна. Скоро ви дізнаєтеся історію кріпосної дівчини в драмі Кріпосна

Video: «Кріпосна»: перші кадри серіалу На телеканалі СТБ відбудеться прем'єра серіалу Кріпосна. Скоро ви дізнаєтеся історію кріпосної дівчини в драмі Кріпосна

Video: «Кріпосна»: перші кадри серіалу На телеканалі СТБ відбудеться прем'єра серіалу Кріпосна. Скоро ви дізнаєтеся історію кріпосної дівчини в драмі Кріпосна

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