Ведуча улюбленого проекту «Все буде добре» розповіла про зацікавленість у створенні телевізійних серіалів, адже мріє приносити у світ щось прекрасне. Детальніше про своє захоплення ведуча розповіла в ексклюзивному інтерв’ю.

Більше на тему: Надія Матвєєва запускає свій YouTube-канал

Ми вже обговорювали з Надією її вподобання щодо професій. У минулому інтерв’ю вона розповіла, що не проти освоїти напрям продюсерства. Ведуча, як завжди, сповнена цікавих ідей та з радістю ділиться ними з STB.UA.

Минулого разу ми говорили про те, що ви хотіли би зняти серіал про жінок!

Так, безумовно!

Ви розповіли, що хочете стати продюсером або сценаристом. Яку саме роль оберете?

Організовувати і бути натхненницею! Мати ідею та потім втілювати її в життя. Напевно, це посада креативного продюсера.

Чому ви відчуваєте потяг до такої діяльності?

Велика кількість неймовірних історій, які почули на «Все буде добре», досвід, яким поділилися глядачі, гості, експерти, – з цього треба щось втілювати. Ясна річ, що в інформаційному просторі це існує у вигляді порад, але, окрім цього, є ще життєве навантаження, що з цими людьми відбувалося і відбувається. І ось після того, як втілиш таке, мені здається, можливо освоїти будь-яку професію у будь-якому віці.

Ви би легко змогли освоїти професію сценариста?

Знаєте, якщо так складеться і буде сильне бажання, то і писати сценарії можна навчитися, як і розповідати історії, що я вже навчилася.

За якими критеріями ви би обирали акторів? Вам важливе ім’я тієї людини?

Все залежить від коштів, які будуть у проекту (сміється. – Прим. ред.). Ми ж розуміємо, що знайоме обличчя – це те, що завжди приваблює. Є актори, ведучі, яких вже люблять глядачі, і це найлегший, найправильніший шлях взяти таку зірку. Хоча, з іншого боку, ми завжди в пошуках нового обличчя, образу. Тобто відшукати талант – це, напевно, окрема професія. Є ж люди, які займаються кастингом. Вони пропонують, вони бачать, наскільки людина відповідає образу, який ми створюємо. Це теж командна робота. Але мені здається, що це поєднання нового і класики. Як говорив мій продюсер, коли я працювала на радіо: «У будь-якій команді має бути кістяк, основна база з тих, хто досвідчений, багато чого знає і може підтримати будь-кого. І більша частина – це нові люди, які здатні на експерименти, прагнуть чогось нового. І разом з ось такою командою працювати далі». Тому команда, яка створює серіал, має бути створена саме так.

Більше на тему: Надія Матвєєва дала інтерв’ю для журналу

Певна річ, що головне – правильно обрати колектив.

Так, це точно, але складно!

У якому жанрі був би серіал? Вас більше цікавить комедія чи, можливо, мелодрама?

Звичайно, мелодрама з елементами комедії. Мені здається, що це той жанр, у якому відбувається наше життя. Правда ж, що найприємніше, коли це мелодрама, а не трилер і не фільм жахів. Ми у чому бажаємо жити? У мелодрамі! Але обов’язково з елементами комедії. Почуття гумору – це те, що завжди рятує, як у житті, так і на екрані. Це як на мене. І можливо, хтось вважає це не дуже «високим» жанром, але багатосерійні серіали, які вподобала більшість людей, – мелодраматичні. Згадати, наприклад, «Санта-Барбару», її всі знають, всі розуміють, яка головна тема серіалу і коли він був популярний. Саме тому я би обрала мелодраму.

Більше на тему: СТБ припиняє виробництво проекту «Все буде добре»

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ