Телеканал СТБ припиняє виробництво шоу корисних порад «Все буде добре». Зйомки закінчаться в листопаді, а фінальний епізод глядачі побачать перед новим роком – 27 грудня. Всі випуски проекту збережуться на YouТube-каналі «Все буде добре».

Як пояснила програмний директор каналу Катерина Шевелюк, причина такого рішення ніяк не пов’язана з трансформацією групи StarLightMedia.

«Ми дуже любимо проект «Все буде добре» і пишаємося його успіхами. Шість років він щодня збирав багатомільйонну аудиторію біля телеекранів, став для глядачів справжньою енциклопедією практичних порад. У студію до Надії Матвєєвої залюбки приходили експерти, селебрітіз, учасники наших проектів. Але рано чи пізно ефірне життя будь-якого телепроекту підходить до логічного завершення. Ми знаємо, як телеглядачі люблять Надю Матвєєву, і дуже цінуємо її, тому зробимо все можливе, щоб Надія і далі залишалася зіркою каналу СТБ», – прокоментувала Катерина Шевелюк.

«Все буде добре» – власна розробка каналу СТБ. Стартувавши в ефірі 2 серпня 2012 року, програма моментально стала близькою «подружкою» для мільйонів телеглядачів, адже Надія Матвєєва та експерти приходили на допомогу в будь-якій ситуації, знали відповідь на будь-яке питання, завжди вселяли надію і віру в те, що все буде добре.

«У будь-якого проекту, в тому числі й у «Все буде добре» , як і будь-якої живої істоти, є свій життєвий цикл, є початок і завершення. І незважаючи на те, що ефірне життя проекту завершується, я щаслива від того, що ми стали для мільйонів глядачів справжньою енциклопедією життя. Ми зробили так багато хорошого, дали стільки корисних порад, допомогли стільком людям пережити складні періоди в житті, що я зі спокійною душею приймаю це. Я безмежно вдячна нашій великій команді, а це керівники, оператори, режисери, сценаристи, журналісти, адміністратори, гостьові редактори, освітлювачі. Всі вони протягом шести з половиною років створювали неймовірно теплу атмосферу, щоб ми з експертами могли донести людям мантру, що «все буде добре»; завдяки їм шість з половиною років у проекті були насичені радістю і командною роботою», – коментує ведуча Надія Матвєєва.

«Особисто для мене проект «Все буде добре» – особливий. Постійний, впізнаваний, потрібний, теплий. Команда проекту – це ціла держава в державі. На кожному проекті СТБ і майже у всіх продакшенах України є люди, які починали свою кар’єру саме тут. Всі можливі теми були підняті раз, а потім ще раз, щоб переконатися, що «все буде добре». Я хочу подякувати нашим глядачам за любов і увагу протягом шести з половиною років. Величезна подяка нашим експертам – саме ви носії тих безцінних знань, які стало модно називати лайфхаками. Я не прощаюся з Надією Матвєєвою і не прощаюся надовго з командою, оскільки завершення одного проекту – це неминучий початок нового. Дякую, було честю працювати з вами, – каже директор ТО, що створює «Все буде добре», Андрій Оленич. – А для всіх наших глядачів залишається YouТube-канал «Все буде добре», де можна знайти всі матеріали за всі роки виробництва. Я впевнений, що це крутіше будь-якої енциклопедії!».

За шість років «Все буде добре» створив 1 278 випусків, по 7 рубрик в кожному, а це понад 40 тисяч унікальних і корисних порад про красу, створення затишку в домі, схуднення, правильне харчування, рукоділля, кулінарію, стосунки, виховання дітей тощо. Проект розвивав культуру споживання якісних продуктів серед українців; у глядачів неймовірною популярністю користувалися рубрики за вибором безпеки продуктів і товарів. Так з’явилася незалежна система контролю якості та безпеки продуктів харчування «Добрий знак» – простий і зрозумілий орієнтир вибору продуктів на полицях магазинів.

Завдяки любові глядачів «Все буде добре» став першим українським телешоу, YouTube-канал якого набрав 1 млн підписників, за що отримав нагороду «Золота кнопка» від відеохостингу. Сьогодні у каналу майже 2,5 мільйона фоловерів, а перегляди деяких рубрик сягають 20 мільйонів!

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