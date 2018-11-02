Телеканал СТБ останавливает производство шоу полезных советов «Все буде добре». Съемки закончатся в ноябре, а финальный эпизод зрители увидят перед новым годом – 27 декабря. Все выпуски проекта сохранятся на Youtube-канале «Все буде добре».

Как объяснила программный директор канала Екатерина Шевелюк, причина такого решения никак не связана с трансформацией группы StarLightMedia.

«Мы очень любим проект «Все буде добре» и гордимся его успехами. Шесть лет он ежедневно собирал многомиллионную аудиторию у телеэкранов, стал для зрителей настоящей энциклопедией практических советов. В студию к Надежде Матвеевой с удовольствием приходили эксперты, селебритиз, участники наших проектов. Но рано или поздно эфирная жизнь любого телепроекта подходит к логическому завершению. Мы знаем, как телезрители любят Надю Матвееву, и очень ценим ее, поэтому сделаем все возможное, чтобы Надежда и дальше оставалась звездой канала СТБ», – прокомментировала Екатерина Шевелюк.

«Все буде добре» – собственная разработка канала СТБ. Стартовав в эфире 2 июля 2012 года, программа моментально стала близкой «подружкой» для миллионов телезрителей, ведь Надежда Матвеева и эксперты приходили на помощь в любой ситуации, знали ответ на любой вопрос, всегда вселяли надежду и веру в то, что все будет хорошо.

«У любого проекта, в том числе и у «Все буде добре», как и любого живого существа, есть свой жизненный цикл, есть начало и завершение. И несмотря на то, что эфирная жизнь проекта завершается, я счастлива от того, что мы стали для миллионов зрителей настоящей энциклопедией жизни. Мы сделали так много хорошего, дали столько полезных советов, помогли стольким людям пережить сложные периоды в жизни, что я со спокойной душой принимаю это. Я безмерно благодарна нашей большой команде, – а это руководители, операторы, режиссеры, сценаристы, журналисты, администраторы, гостевые редакторы, осветители. Все они на протяжении шести с половиной лет создавали невероятно теплую атмосферу, чтобы мы с экспертами могли донести людям мантру, что «Все буде добре»; благодаря им эти шесть с половиной лет в проекте были насыщены радостью и командной работой», – комментирует ведущая Надежда Матвеева.

«Лично для меня проект «Все буде добре» – особенный. Постоянный, узнаваемый, нужный, теплый. Команда проекта – это целое государство в государстве. На каждом проекте СТБ и почти во всех продакшенах Украины есть люди, которые начинали свою карьеру именно тут. Все возможные темы в мире были подняты раз, а потом еще раз, чтобы убедиться, что «все буде добре». Я хочу поблагодарить наших зрителей за любовь и внимание на протяжении шести с половиной лет. Огромная благодарность нашим экспертам – именно вы носители тех бесценных знаний, которые стало модно называть лайфхаками. Я не прощаюсь с Надей Матвеевой и не прощаюсь надолго с командой – потому что завершение одного проекта, это неизбежное начало нового. Спасибо, было честью работать с вами, – говорит директор ТО, создающего «Все буде добре», Андрей Оленич. – А для всех наших зрителей остается Youtube-канал «Все буде добре», где можно найти все материалы за все годы производства. Я уверен, что это покруче любой энциклопедии!».

За шесть лет «Все буде добре» создал 1278 выпусков, по 7 рубрик в каждом, а это более 40 тысяч уникальных и полезных советов о красоте, создании уюта в доме, похудении, правильном питании, рукоделии, кулинарии, отношениях, воспитании детей и многом другом. Проект развивал культуру потребления качественных продуктов среди украинцев; среди зрителей невероятной популярностью пользовались рубрики по выбору безопастных продуктов и товаров. Так появилась независимая система контроля качества и безопасности продуктов питания «Добрый знак» – простой и понятный ориентир выбора продуктов на полках магазинов.

Благодаря любви зрителей «Все буде добре» стал первым украинским телешоу, YouTube канал которого набрал 1 млн. подписчиков, за что получил награду «Золотая кнопка» от видеохостинга. Сегодня у канала почти 2 с половиной миллиона фолловеров, а просмотры некоторых рубрик достигают 20 миллионов!

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