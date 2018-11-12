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Телеканал СТБ / Надежда Матвеева – о мечте снять сериал

Надежда Матвеева – о мечте снять сериал

Телеканал СТБ

Ведущая любимого проекта «Все буде добре» рассказала о заинтересованности в создании телевизионных сериалов, ведь мечтает приносить в мир что-то прекрасное. Подробнее о своем увлечении ведущая рассказала в эксклюзивном интервью.

Надежда Матвеева

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Мы уже обсуждали с Надеждой ее предпочтения по поводу профессий. В прошлом интервью она рассказала, что не прочь освоить направление продюсерства. Ведущая, как всегда, полна интересных идей и с радостью делится ими с STB.UA.

В прошлый раз мы говорили о том, что вы хотели бы снять сериал о женщинах!

Да, безусловно!

Вы рассказали, что хотите стать продюсером или сценаристом. Какую именно роль выберете?

Организовывать и быть вдохновительницей! Иметь идею и затем воплощать ее в жизнь. Наверное, это должность креативного продюсера.

Почему вы чувствуете тягу к такой деятельности?

Большое количество невероятных историй, которые были услышаны на «Все буде добре», опыт, которым поделились зрители, гости, эксперты, – из этого надо что-то воплощать. Понятное дело, что в информационном пространстве это существует в виде советов, но есть, кроме этого, еще жизненное нагрузки, что с этими людьми происходило и происходит. И вот после того, как воплотишь такое, мне кажется, возможно освоить любую профессию в любом возрасте.

Вы бы легко смогли освоить профессию сценариста?

Знаете, если так сложится и будет сильное желание, то и писать сценарии можно научиться, как и рассказывать истории, а это я уже научилась.

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По каким критериям вы бы выбирали актеров? Вам важна именитость того человека?

Все зависит от средств, которые будут у проекта (смеется. – Прим. ред.). Мы же понимаем, что знакомое лицо – это то, что всегда привлекает. Есть актеры, ведущие, которых уже любят зрители, и это самый легкий, самый правильный путь взять такую ​​звезду. Хотя, с другой стороны, мы всегда в поисках нового лица, образа. То есть найти талант это, наверное, отдельная профессия. Есть же люди, которые занимаются кастингом. Они предлагают, они видят, насколько человек совпадает с образом, который мы создаем. Это тоже командная работа. Но мне кажется, что это сочетание нового и классики. Как говорил мой продюсер, когда я работала на радио: «В любой команде должен быть костяк, основная база из тех, кто опытный, многое знает и может поддержать любого. И большая часть – это новые люди, которые способны на эксперименты, хотят чего-то нового. И вместе вот с такой командой работать дальше». Поэтому команда, которая создает сериал, должна быть создана именно так.

Разумеется, главное правильно выбрать коллектив.

Да, это точно, но сложно!

В каком жанре был бы сериал? Вас больше интересует комедия или, возможно, мелодрама?

Конечно, мелодрама с элементами комедии. Мне кажется, что это тот жанр, в котором происходит наша жизнь. Правда, что самое приятное, когда это мелодрама, а не триллер и не фильм ужасов. Мы в чем хотим жить? В мелодраме! Но обязательно с элементами комедии. Чувство юмора – это то, что всегда спасает, как в жизни, так и на экране. Это как по мне. И возможно, кто-то считает это не очень «высоким» жанром, но многосерийные сериалы, которые полюбило большинство людей, –  мелодраматические. Вспомнить, например, «Санта-Барбару», ее все знают, все понимают, какова главная тема сериала и когда он был популярен. Именно поэтому я бы выбрала мелодраму.

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