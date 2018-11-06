Надія Матвєєва хоче зняти серіал про жінок

Надія Матвєєва дала ексклюзивне інтерв’ю для сайту STB.UA. В затишній атмосфері ведуча «Все буде добре» розповіла про свої дитячі мрії, поділилася секретами успіху і навіть розкрила таємницю планів на майбутнє! Зацікавлені? Тоді швидше читайте інтерв’ю із зіркою!

Після спілкування з Надею на душі стає тепло і радісно. Завдяки колосальному життєвому досвіду їй завжди є що сказати і порадити. Незважаючи на популярність, спілкування з ведучою «Все буде добре» нагадує бесіду з гарним другом. Надія з великим задоволенням поділилася таємницею свого успіху, розповіла про дитинство і творчі плани. Дізнайтеся подробиці в нашому матеріалі.

Якби у вас була можливість повернутися назад і змінити напрямок, наприклад, обрати іншу професію, ви би це зробили? Яку альтернативу своїй професії ви бачите? Що ще приносить радість?

Звичайно, я рада, що життя, хоч і такими лабіринтами, але привело мене до цієї професії. Адже, по суті, згадуючи часи ще дитячого садка, я завжди була якоюсь «ведучою». Оскільки в школі мені більше подобалась математика, я обрала інженерну, технічну спеціальність. Гадала, що якщо мені ці предмети близькі у школі, то і в житті мені це сподобається. Я отримала інженерну спеціальність, але фактичне застосування в житті їй не знайшла. Дуже вдячна долі, що повернулася до того, що мені дійсно подобається.

До речі, я могла би бути і юристом. Мені подобається розбиратися в цій тематиці, захищати когось, подобається саме ораторське мистецтво, відстоювати свою точку зору. Про це я в дитинстві також мріяла.

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Так, і в програмі це простежується!

Ось я і кажу, це унікальна професія (сміється. – Прим. ред.). Можна бути навіть вчителькою, психологом. Я маю все в одному!

Чи була у вас мрія в дитинстві, яку ви вважали найважливішою, бажаною? Наприклад, заспівати на якомусь конкурсі, виступити десь зі своїм проектом…

Моє шкільне життя було дуже насиченим. По-перше, я ж відмінниця! В школі постійно їздила на олімпіади, брала участь у конкурсах. Ще й уроки встигала вчити!

Але якби моя мрія була сильнішою за це… Є ж діти, настільки захоплені чимось одним, що вони «забивають» на навчання, присвячуючи час своїй меті.

Я була дуже відповідальна. Жила за правилом: треба йти в школу і вчитися на «відмінно»! Там я проявляла себе у всіх креативних напрямках. Одним словом, брала участь скрізь! Шкільний КВН – обов’язково. Конкурс з марширування – і я туди. Відкрився історичний музей – я обов’язково екскурсовод!

Мені здається, що моя нинішня професія – це втілення всіх дитячих бажань…

Поділіться секретом, як потрібно будувати свій графік, щоб досягти успіху? Що стало для вас головною мотивацією в досягненні цілей?

Правильно визначайте, що для вас важливо. В той момент, коли я починала працювати на «Все буде добре» і для мене було багато чого нового, складного, на інше я просто не звертала увагу.

Мій секрет успіху – це відповідальність з дитинства. Ось мій син не вчився в школі добре. І я не розуміла, як так? Ти йдеш в школу і вчишся, власне, я так і робила.

Зараз я співчуваю дітям і батькам. Адже практично всі думають, що йти, як я – вчити уроки, слухати вчителів, поважати старших, – неможливо і безглуздо.

Зараз необхідна реформа: діти і школа – різні світи. А я ж давно вчилася, і тоді іншого світу не було. Ось я прийшла, отримала завдання, значить, я повинна зробити так, щоб вчитель сказав: «Сідай, Надю, п’ять!». Ось так далі й пішло, в роботі, в усьому моєму житті. Як поставили мені п’ять, тепер перфекціонізм нікуди не дінеш.

Хоча зараз ця риса не дуже правильна. Бо треба відпускати себе в чомусь. Краще розуміти, що важливіше для тебе, а не для інших. Але все це залежить від основи, закладеної з дитинства.

Ну і, звичайно, це працює, коли ти займаєшся тим, що тобі подобається. Мені, можна сказати, в цьому сенсі пощастило. Хоча зараз багато людей живуть за принципом «роби те, що подобається, і тоді тобі буде добре. Але це, на жаль, не завжди можливо. Все може і набриднути…

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Набриднути? Це коли улюблена справа стає ремеслом?

Ось я не згодна з визначенням. Адже рутина, ремесло обов’язково є, якщо ти чимось серйозно займаєшся. Забула автора цитати «творчість без рутини – неможлива». І це правда. Неможливо стати хорошим піаністом, якщо ти до нестями не будеш грати на інструменті. Це момент, коли ти заради улюбленої справи готовий терпіти нестачу сну та дискомфорт. «Мені важко, але я все одно буду йти вперед, адже це моя улюблена справа» – ось, як це називається.

Якщо подивитися на нашу молодь, багатьом не пояснюють ці моменти. І потім отримуємо результат: «ой, не сподобалося щось – розвернулась та пішла». Самі розумієте, так ти ніде не затримаєшся, нічого не досягнеш. Щоб знайти себе, потрібно знайти справу, заради якої ти будеш готова на багато чого. Улюблена справа – це те, що ти будеш робити навіть безплатно.

Ви б хотіли створити нове шоу, спробувати себе в ролі продюсера?

Так, я мрію взяти участь у створенні серіалів. Зараз це популярний напрям. Я не актриса, мій досвід направляє мене більше в команду творців. Туди, де пишуть історії, вигадують якісь моменти креативні.

Тобто якби завтра вам потрібно було змінити роботу, створити серіал, ви б взялися за цю справу?

Звичайно, що так!

Про що б він був?

Про жінок. Про те, які у них проблеми, як вони їх вирішують, чим цікавляться, що хочуть змінити.

Як «Секс у великому місті»?

Так, тільки без сексу (сміється. – Прим. ред.)! Якщо це і буде серіал, то, швидше за все, «Жінки в місті» або щось у такому дусі. Хороший приклад – «Американська сімейка». Це, до речі, один з моїх улюблених серіалів. Чому це так цікаво? Бо процес серіального виробництва в Україні тільки починається, все попереду. І ми будемо створювати свій, український продукт.

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Що ж, тоді з нетерпінням чекаємо ваш серіал!

Ура, в мене є перші глядачі (сміється. – Прим. ред.)!

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