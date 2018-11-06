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Телеканал СТБ / Надія Матвєєва хоче зняти серіал про жінок

Надія Матвєєва хоче зняти серіал про жінок

Телеканал СТБ

Надія Матвєєва дала ексклюзивне інтерв’ю для сайту STB.UA. В затишній атмосфері ведуча  «Все буде добре» розповіла про свої дитячі мрії, поділилася секретами успіху і навіть розкрила таємницю планів на майбутнє! Зацікавлені? Тоді швидше читайте інтерв’ю із зіркою!

все буде добре 2018

Після спілкування з Надею на душі стає тепло і радісно. Завдяки колосальному життєвому досвіду їй завжди є що сказати і порадити. Незважаючи на популярність, спілкування з ведучою «Все буде добре» нагадує бесіду з гарним другом. Надія з великим задоволенням поділилася таємницею свого успіху, розповіла про дитинство і творчі плани. Дізнайтеся подробиці в нашому матеріалі.

Якби у вас була можливість повернутися назад і змінити напрямок, наприклад, обрати іншу професію, ви би це зробили? Яку альтернативу своїй професії ви бачите? Що ще приносить радість?

Звичайно, я рада, що життя, хоч і такими лабіринтами, але привело мене до цієї професії. Адже, по суті, згадуючи часи ще дитячого садка, я завжди була якоюсь «ведучою». Оскільки в школі мені більше подобалась математика, я обрала інженерну, технічну спеціальність. Гадала, що якщо мені ці предмети близькі у школі, то і в житті мені це сподобається. Я отримала інженерну спеціальність, але фактичне застосування в житті їй не знайшла. Дуже вдячна долі, що повернулася до того, що мені дійсно подобається.

До речі, я могла би бути і юристом. Мені подобається розбиратися в цій тематиці, захищати когось, подобається саме ораторське мистецтво, відстоювати свою точку зору. Про це я в дитинстві також мріяла.

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Так, і в програмі це простежується!

Ось я і кажу, це унікальна професія (сміється. – Прим. ред.). Можна бути навіть вчителькою, психологом. Я маю все в одному!

Чи була у вас мрія в дитинстві, яку ви вважали найважливішою, бажаною? Наприклад, заспівати на якомусь конкурсі, виступити десь зі своїм проектом…

Моє шкільне життя було дуже насиченим. По-перше, я ж відмінниця! В школі постійно їздила на олімпіади, брала участь у конкурсах. Ще й уроки встигала вчити!

Але якби моя мрія була сильнішою за це… Є ж діти, настільки захоплені чимось одним, що вони «забивають» на навчання, присвячуючи час своїй меті.

Я була дуже відповідальна. Жила за правилом: треба йти в школу і вчитися на «відмінно»! Там я проявляла себе у всіх креативних напрямках. Одним словом, брала участь скрізь! Шкільний КВН – обов’язково. Конкурс з марширування – і я туди. Відкрився історичний музей – я обов’язково екскурсовод!

Мені здається, що моя нинішня професія – це втілення всіх дитячих бажань…

Поділіться секретом, як потрібно будувати свій графік, щоб досягти успіху? Що стало для вас головною мотивацією в досягненні цілей?

Правильно визначайте, що для вас важливо. В той момент, коли я починала працювати на «Все буде добре» і для мене було багато чого нового, складного, на інше я просто не звертала увагу.

Мій секрет успіху – це відповідальність з дитинства. Ось мій син не вчився в школі добре. І я не розуміла, як так? Ти йдеш в школу і вчишся, власне, я так і робила.

Зараз я співчуваю дітям і батькам. Адже практично всі думають, що йти, як я – вчити уроки, слухати вчителів, поважати старших, – неможливо і безглуздо.

Зараз необхідна реформа: діти і школа – різні світи. А я ж давно вчилася, і тоді іншого світу не було. Ось я прийшла, отримала завдання, значить, я повинна зробити так, щоб вчитель сказав: «Сідай, Надю, п’ять!». Ось так далі  й пішло, в роботі, в усьому моєму житті. Як поставили мені п’ять, тепер перфекціонізм нікуди не дінеш.

Хоча зараз ця риса не дуже правильна. Бо треба відпускати себе в чомусь. Краще розуміти, що важливіше для тебе, а не для інших. Але все це залежить від основи, закладеної з дитинства.

Ну і, звичайно, це працює, коли ти займаєшся тим, що тобі подобається. Мені, можна сказати, в цьому сенсі пощастило. Хоча зараз багато людей живуть за принципом «роби те, що подобається, і тоді тобі буде добре. Але це, на жаль, не завжди можливо. Все може і набриднути…

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Набриднути? Це коли улюблена справа стає ремеслом?

Ось я не згодна з визначенням. Адже рутина, ремесло  обов’язково є, якщо ти чимось серйозно займаєшся. Забула автора цитати «творчість без рутини – неможлива». І це правда. Неможливо стати хорошим піаністом, якщо ти до нестями не будеш грати на інструменті. Це момент, коли ти заради улюбленої справи готовий терпіти нестачу сну та дискомфорт. «Мені важко, але я все одно буду йти вперед, адже це моя улюблена справа» – ось, як це називається.

Якщо подивитися на нашу молодь, багатьом не пояснюють ці моменти. І потім отримуємо результат: «ой, не сподобалося щось розвернулась та пішла». Самі розумієте, так ти ніде не затримаєшся, нічого не досягнеш. Щоб знайти себе, потрібно знайти справу, заради якої ти будеш готова на багато чого. Улюблена справа – це те, що ти будеш робити навіть безплатно.

Ви б хотіли створити нове шоу, спробувати себе в ролі продюсера?

Так, я мрію взяти участь у створенні серіалів. Зараз це популярний напрям. Я не актриса, мій досвід направляє мене більше в команду творців. Туди, де пишуть історії, вигадують якісь моменти креативні.

Тобто якби завтра вам потрібно було змінити роботу, створити серіал, ви б взялися за цю справу?

Звичайно, що так!

Про що б він був?

Про жінок. Про те, які у них проблеми, як вони їх вирішують, чим цікавляться, що хочуть змінити.

Як «Секс у великому місті»?

Так, тільки без сексу (сміється. – Прим. ред.)! Якщо це і буде серіал, то, швидше за все, «Жінки в місті» або щось у такому дусі. Хороший приклад – «Американська сімейка». Це, до речі, один з моїх улюблених серіалів. Чому це так цікаво? Бо процес серіального виробництва в Україні тільки починається, все попереду. І ми будемо створювати свій, український продукт.

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Що ж, тоді з нетерпінням чекаємо ваш серіал!

Ура, в мене є перші глядачі (сміється. – Прим. ред.)!

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