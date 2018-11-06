Надежда Матвеева хочет снять сериал о женщинах

Надежда Матвеева дала эксклюзивное интервью для сайта STB.UA. В уютной атмосфере ведущая «Все буде добре» рассказала о своих детских мечтах, поделилась секретами успеха и даже раскрыла тайну планов на будущее! Заинтересованы? Тогда скорее читайте интервью со звездой!

После общения с Надей на душе становится тепло и радостно. Благодаря колоссальному жизненному опыту ей всегда есть что сказать и посоветовать. Несмотря на популярность, общение с ведущей «Все буде добре» напоминает беседу с хорошим другом. Надежда с большим удовольствием поделилась секретом своего успеха, рассказала о детстве и творческих планах. Узнайте подробности в нашем материале.

Если бы у вас была возможность вернуться назад и изменить направление, например, выбрать другую профессию, вы бы сделали это? Какую альтернативу своей профессии вы видите? Что еще приносит радость?

Конечно, я рада, что жизнь, хоть и таким зигзагом, но привела меня к этой профессии. Ведь, по сути, вспоминая времена еще детского сада, я всегда была какой-то «ведущая». Поскольку в школе мне больше нравилась математика, я выбрала инженерную, техническую специальность. Думала, что раз мне эти предметы близки в школе, то и в жизни мне это понравится. Я получила инженерную специальность, но фактическое применение в жизни ей не нашла. Очень благодарна судьбе, что вернулась к тому, что мне действительно нравится.

Кстати, я могла бы быть и юристом. Мне нравится разбираться в этой тематике, защищать кого-то, нравится само ораторское искусство, отстаивать свою точку зрения. Об этом я в детстве тоже мечтала.

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Да, и в программе это прослеживается!

Вот я и говорю, это уникальная профессия (смеется. – Прим. ред.). Можно быть даже учительницей, психологом. У меня все в одном!

Была ли у вас мечта в детстве, которую вы считали самой важной, желанной? Например, спеть на каком-то конкурсе, выступить где-то со своим проектом…

Моя школьная жизнь была очень насыщенной. Во-первых, я же отличница! В школе постоянно ездила на олимпиады, принимала участие в конкурсах. Еще и уроки успевала учить!

Но если бы моя мечта была сильнее всего этого… Есть же дети, настолько увлеченные чем-то одним, что они «забивают» на учебу, посвящая время своей цели.

Я была очень ответственная. У меня было одно понятие — надо идти в школу и учиться на «отлично»! Там же я проявляла себя во всех креативных направлениях. Одним словом, участвовала везде! Школьный КВН — обязательно. Конкурс с маршированием — и я туда. Открылся исторический музей — я обязательно экскурсовод!

Мне кажется, что моя нынешняя профессия — это воплощение всех моих детских желаний…

Поделитесь секретом, как нужно строить свой график, чтобы достичь успеха? Что стало для вас главной мотивацией в достижении целей?

Правильно определяйте, что для вас важно. В тот момент, когда я начинала работать на «Все буде добре» и для меня было много чего нового, сложного, на другое я просто не обращала внимание.

Мой секрет успеха — это ответственность с детства. Вот мой сын не учился в школе хорошо. И я не понимала, как так? Ты идешь в школу и учишься, собственно, я так и делала.

Сейчас я сочувствую детям и родителям. Ведь практически все думают, что идти, как я — учить уроки, слушать учителей, уважать старших, — невозможно и бессмысленно.

Сейчас необходима реформа: дети и школа — разные миры. А я же давно училась, и тогда другого мира не было. Вот я пришла, получила задание, значит, я должна сделать так, чтобы учитель сказал: «Садись, Надя, пять!». Вот так дальше и пошло, в работе, во всей моей жизни. Как поставили мне пять, теперь перфекционизм никуда не денешь.

Хотя сейчас это качество не очень правильное. Потому что надо отпускать себя в чем-то. Лучше понимать, что важнее для тебя, а не для других. Но это все зависит от основы, заложенной с детства.

Ну и, конечно, это работает, когда ты занимаешься тем, что тебе нравится. Мне, можно сказать, в этом смысле повезло. Хотя сейчас многие люди живут по принципу «делай то, что нравится, и тогда тебе будет хорошо». Но это, к сожалению, не всегда возможно. Все может и надоесть…

Надоесть? Это когда любимое дело становится ремеслом?

Вот я не согласна с определением. Ведь рутина, ремесло обязательно присутствуют, если ты чем-то серьезно занимаешься. Забыла автора цитаты «творчество без рутины — невозможно». И это правда. Невозможно стать хорошим пианистом, если ты до умопомрачения не будешь играть на инструменте. Это момент, когда ты ради любимого дела готов терпеть недосып и дискомфорт. «Мне трудно, а я все равно буду, ведь это мое любимое дело» — вот, как это называется.

Если посмотреть на нашу молодежь, многим не объясняют эти моменты. И потом получаем результат: «ой, не понравилось что-то — развернулась и ушла». Сами понимаете, так ты нигде не задержишься и ничего не достигнешь. Чтобы найти себя, нужно найти дело, ради которого ты будешь готова на многое. Любимое дело — это то, что ты будешь делать даже бесплатно.

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Вы бы хотели создать новое шоу, попробовать себя в роли продюсера?

Да, я мечтаю принять участие в создании сериалов. Сейчас это популярное направление. Я не актриса, мой опыт направляет меня больше в команду создателей. Туда, где пишут истории, придумывают какие-то моменты креативные.

То есть если бы завтра вам нужно было изменить род деятельности, создать сериал, вы бы взялись за это дело?

Конечно же, да!

О чем бы он был?

О женщинах. О том, какие у них проблемы, как они их решают, чем интересуются, что хотят изменить.

Как «Секс в большом городе»?

Да, только без секса (смеется. – Прим. ред.)! Если это и будет сериал, то, скорее, «Женщины в городе» или что-то в таком духе. Хороший пример — «Американская семейка». Это, кстати, один из моих любимых сериалов. Почему это так интересно? Потому что процесс сериального производства в Украине только начинается, все впереди. И мы будем создавать свой, украинский продукт.

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Что ж, тогда с нетерпением ждем ваш сериал!

Ура, у меня есть первые зрители (смеется. – Прим. ред.)!

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