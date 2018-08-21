Надежда Матвеева рассказала о личной жизни

Известная ведущая «Все буде добре» Надежда Матвеева наконец-то рассказала о своей личной жизни! В эксклюзивном интервью для журнала «Отдохни» она призналась, что снова состоит в отношениях. Подробнее — в нашем материале.

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Ведущая популярного проекта «Все буде добре» Надежда Матвеева снова влюблена! Об этом она рассказала в интервью журналу «Отдохни». Уже более года она состоит в отношениях на расстоянии. Познакомилась Надежда со своим возлюбленным на отдыхе. К слову, ее суженый даже не знал, что встретил любимицу миллионов телезрительниц.

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Мужчина гордится своей второй половинкой, восхищается ее женственностью и кулинарными способностями. Надю устраивает то, что происходит сейчас, и смотреть в далекое будущее она пока что не хочет. Наша любимая телеведущая прекрасно проводит время, отдыхает с любимым мужчиной от киевской суеты и просто наслаждается прекрасными моментами. Нам остается лишь порадоваться за нее и пожелать от души всего самого наилучшего!

Больше информации читайте в новом номере глянца «Отдохни»!

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